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ВИДЕО ДНЯ. Как игроки Реала сорвали пресс-конференцию Зидана

Марсело &Co окатили своего тренера шампанским

  • 22.05.2017 12:05
  • 1073 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ВИДЕО ДНЯ. Как игроки Реала сорвали пресс-конференцию Зидана

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал первым за последние 47 лет французом, выигравшим Ла Лигу в качестве тренера. Но пресс-конференция после чемпионского поединка с «Малагой» оказалась сорвана: несколько футболистов во главе с Марсело ворвались в зал и облили своего наставника шампанским.
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 22.05.2017 12:22
    +1
    Чемпионы- молодцы! Но как то это ненормально. В раздевалке такое позволительно, но не на прес-конференции. По ходу бахнули нормально вот и поведение
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