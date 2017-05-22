Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал первым за последние 47 лет французом, выигравшим Ла Лигу в качестве тренера. Но пресс-конференция после чемпионского поединка с «Малагой» оказалась сорвана: несколько футболистов во главе с Марсело ворвались в зал и облили своего наставника шампанским.
This na the Video of how our Boys Take interrupt Zidane press conference just for more celebrations ������pic.twitter.com/4FSlLrlc3V— KING OF SPAIN. (33) (@Rmadrid4pigin) May 21, 2017
Источник — Sport.ua
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