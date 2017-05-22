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Виктор ВАЦКО: «Смена одного тренера – не выход из ситуации для Динамо»

Специалист считает, что у киевского клуба нет четкого вектора развития

  • 22.05.2017 11:53
  • 606 просмотров
  • 4 комментария
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился видением будущей политики развития «Динамо».

- Я считаю, что изменение одного только тренера в «Динамо» не даст больших положительных сдвигов. Это не выход из ситуации. В том же «Шахтере» существует система. Например, когда оттуда ушли Селезнев и Эдуардо, то им сразу нашли замену в роли Бланко-Лещука, который подходил наставнику команды по стилю игры и фактуре. Создание такой системы - это не прерогатива главного тренера. Клуб, в котором создание системы является задачей тренера, а не менеджмента, не будет иметь успеха, на мой взгляд.

Мы можем судить по делам, по тому, что на виду. «Динамо» летом попрощалось с ключевым центральном защитником и не искало ему замены. А ведь за него дали хорошие деньги, 18 миллионов. «Динамо» сыграло в Лиге Чемпионов, а затем приобрело Кадара и Пантича (игрокам – 27 и 25 лет соответственно). При этом нам говорят, что команда делает ставку на молодежь. Конечно, это свидетельствовало о том, что команда вряд ли станет чемпионом. Однако главное – мы не видим одного четкого вектора развития.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что определится с судьбой главного тренера команды Сергея Реброва до 30-го мая. Одним из возможных преемником Реброва называют наставника «Днепра» Дмитрия Михайленко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 22.05.2017 12:09
    0
    В том же «Шахтере» существует система. Например, когда оттуда ушли Селезнев и Эдуардо, то им сразу нашли замену в роли Бланко-Лещука, который подходил наставнику команды по стилю игры и фактуре.
    ___________________________________________________________________

    На канале "ахмет-футбол" теперь так принято, высокими словами обыгрывать смену одного лавочника на другого? "Система" - как громко звучит, а на самом деле лишний раз лизнул хозяина...
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    Veteran80
      Veteran80, 22.05.2017 12:17
    +1
    Cortazar, 22.05.2017 12:09
    На канале "ахмет-футбол" теперь так принято, высокими словами обыгрывать смену одного лавочника на другого? "Система" - как громко звучит, а на самом деле лишний раз лизнул хозяина...
    Вчера Челси показал, как прощаются с капитанами, а так, как Сурки поступили с СаШо и Гусевым - полный отстой!
    Ссылка
    Cortazar
      Cortazar, 22.05.2017 12:33
    0
    Veteran80, 22.05.2017 12:17
    Cortazar, 22.05.2017 12:09
    На канале "ахмет-футбол" теперь так принято, высокими словами обыгрывать смену одного лавочника на другого? "Система" - как громко звучит, а на самом деле лишний раз лизнул хозяина...

    Вчера Челси показал, как прощаются с капитанами, а так, как Сурки поступили с СаШо и Гусевым - полный отстой!

    А как "система" прощается со своими ветеранами? Лучший в мире менеджмент должен такое предусматривать. Сбрось ссылку, посмотреть на сие угольное действо...
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    Miro Run
    online
      Miro Run, 22.05.2017 12:35
    0
    є різниця в приході в футбол між суркісами та ахметовим- цілі різні,перші задовільняли смаки пост-радянської та нової номенклатури -зриваючи колосальні девіденди з таких уболівальників,другий задовільняв смаки пролетаріату в основному-менше мислити -тема велика-не хочеться влазити,толку то ніякого
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