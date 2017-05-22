Виктор ВАЦКО: «Смена одного тренера – не выход из ситуации для Динамо»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился видением будущей политики развития «Динамо».
- Я считаю, что изменение одного только тренера в «Динамо» не даст больших положительных сдвигов. Это не выход из ситуации. В том же «Шахтере» существует система. Например, когда оттуда ушли Селезнев и Эдуардо, то им сразу нашли замену в роли Бланко-Лещука, который подходил наставнику команды по стилю игры и фактуре. Создание такой системы - это не прерогатива главного тренера. Клуб, в котором создание системы является задачей тренера, а не менеджмента, не будет иметь успеха, на мой взгляд.
Мы можем судить по делам, по тому, что на виду. «Динамо» летом попрощалось с ключевым центральном защитником и не искало ему замены. А ведь за него дали хорошие деньги, 18 миллионов. «Динамо» сыграло в Лиге Чемпионов, а затем приобрело Кадара и Пантича (игрокам – 27 и 25 лет соответственно). При этом нам говорят, что команда делает ставку на молодежь. Конечно, это свидетельствовало о том, что команда вряд ли станет чемпионом. Однако главное – мы не видим одного четкого вектора развития.
Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что определится с судьбой главного тренера команды Сергея Реброва до 30-го мая. Одним из возможных преемником Реброва называют наставника «Днепра» Дмитрия Михайленко.
Источник — ТК Футбол
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На канале "ахмет-футбол" теперь так принято, высокими словами обыгрывать смену одного лавочника на другого? "Система" - как громко звучит, а на самом деле лишний раз лизнул хозяина...
На канале "ахмет-футбол" теперь так принято, высокими словами обыгрывать смену одного лавочника на другого? "Система" - как громко звучит, а на самом деле лишний раз лизнул хозяина...
Вчера Челси показал, как прощаются с капитанами, а так, как Сурки поступили с СаШо и Гусевым - полный отстой!
А как "система" прощается со своими ветеранами? Лучший в мире менеджмент должен такое предусматривать. Сбрось ссылку, посмотреть на сие угольное действо...
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