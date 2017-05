Кейлор Навас посвятил чемпионство детям, больным раком

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас перед началом сезона пообещал, что побреется налысо, если команда станет чемпионом Испании. Костариканец сдержал слово и постригся прямо в раздевалке после победного матча с «Малагой». При этом он заявил, что посвящает титул детям, больным раком.



"Shaved my head as tribute to all the children around the world suffering in hospitals. I ask God all of them recover."



- Keylor Navas 👏🏻 pic.twitter.com/Z6ZkH1NexK