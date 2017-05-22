Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кейлор Навас посвятил чемпионство детям, больным раком

Вратарь «Реала» постригся налысо

  • 22.05.2017 11:51
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Кейлор Навас посвятил чемпионство детям, больным раком

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас перед началом сезона пообещал, что побреется налысо, если команда станет чемпионом Испании. Костариканец сдержал слово и постригся прямо в раздевалке после победного матча с «Малагой». При этом он заявил, что посвящает титул детям, больным раком.
 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.