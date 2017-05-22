Евгений ЛЕВЧЕНКО: «МанЮнайтед – это брутальный джип, Аякс – Tesla»

Ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы поделился экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко, давно живущий в Голландии и хорошо знакомый с игрой нынешнего «Аякса»

- На самом деле для голландского футбола это очень значимое событие. После победы «Фейеноорда» в Кубке УЕФА-2002 «Аякс» - первый, кому удалось выйти в финал еврокубка, - говорит Евгений. - Хотя в облаках здесь никто не витает. Все понимают, что «Аякс» - молодая команда, не такая сбалансированная, как тот же «Фейеноорд». Но они прибавляли по ходу всего сезона и сейчас вышли на пик своей формы. Тренер «Аякса» Петер Бос говорит: «То, что мы прошли в финал ЛЕ, это здорово. Но мы еще не готовы на равных играть с лучшими клубами Европы и бороться за Лигу чемпионов». Считаю, что он чуть лукавит. Его команда действительно показывает хороший футбол, имеет в составе россыпь талантов - Траоре, Санчеса, Долберга, Классена, Зийеха - и очень здорово прогрессирует. Этим ребятам по силам устроить «Манчестеру» серьезную нервотрепку. Поэтому в Голландии все ожидают интересного финала. Даже если «Аякс» и не победит (хотя этого все желают и хотят), главное - чтобы показал достойный футбол.

- Между завершением чемпионата Голландии и финалом Лиги Европы пройдет 10 дней. Эта пауза не скажется на игровом тонусе «Аякса»?

- Сложно сказать. Моуриньо считает, что это большой плюс для «Аякса», дескать, они могут спокойно и целенаправленно готовиться к финалу. Но мне кажется, что пауза не пойдет «Аяксу» на пользу. Молодые игроки привыкли играть в постоянном ритме, а сейчас придется искусственно поддерживать тонус. Хотя, возможно, в конце сезона такой отдых действительно нужен, чтобы перевести дух и подойти к финалу с новыми силами.

- С кем-то в нынешнем «Аяксе» вы близко знакомы?

- Ну, дружить - не дружу. Хотя со многими поддерживаю нормальные отношения, поскольку иногда работаю на местном телевидении. А так я больше общаюсь с игроками «Аякса» другого поколения: братьями де Бурами, Ароном Винтером. Мы пару раз в неделю собираемся, играем вместе в футбол. Пока тему предстоящего финала не обсуждали, но, думаю, ближе к матчу это случится.

- Многие отмечают, после того, как «сломался» Ибрагимович, МЮ стал играть более разнообразно...

- Я согласен с этим. Ибрагимович, конечно, звезда. Но он эгоистичный игрок, это все знают, и очень любит перетягивать одеяло на себя.

- На первый взгляд Жозе Моуриньо и по тренерскому опыту, и по количеству завоеванных титулов на две головы превосходит своего голландского визави. Петер Бос способен ему что-то противопоставить?

- Вполне. Бос - отличный тактик и очень хороший мотиватор. В первые месяцы своей работы в «Аяксе» он чуть тушевался, но потом проявил себя как человек, способный изменить схему игры команды. При нем «Аякс» заиграл в очень симпатичный атакующий футбол. Хотя, надо признаться, что в нынешнем «Аяксе» все-таки поменьше звезд, чем было в амстердамской команде ван Гала в 1990-е.

- Немного шутливый вопрос. Если сравнивать МЮ и «Аякс» с автомобилями, какие ассоциации вам приходят в голову?

- «Манчестер Юнайтед» - это такой большой брутальный джип-внедорожник, который несется напролом, подминая под себя все. А «Аякс» - это все-таки Tesla, которая может мощно стартовать, быстро ехать, но в любой момент у нее может разрядиться аккумулятор.

- Рискнете дать прогноз?

- Конечно, больше шансов на победу у МЮ. Они могут победить за счет опыта и класса. Но если футболисты «Аякса» не стушуются, не перегорят, то за счет своей прыти и беззаботности смогут прибить этот «Манчестер». В чем я уверен точно, много голов мы в среду не увидим, максимум - три.

Эдуард КИНЗЕРСКИЙ