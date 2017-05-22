Деннис БОНАВЕНТУРЕ: «Хотим бронзовые медали и Лигу Европы»

Нападающий «Зари» Деннис Бонавентуре прокомментировал прошедшую игру с «Динамо», в которой луганчане победили 2:1.

- Мы пропустили первый гол, хотя стартовые минуты провели неплохо. Вторая половина матча нам удалась гораздо лучше. Мы смогли победить и добыть очень важную для нас победу.

- Ты постоянно забиваешь голы лидерам чемпионата – «Шахтёру» и «Динамо», что очень радует…

- Это футбол (улыбается). Много моментов, чтобы забить хорошим командам, мы не имеем, но, к счастью, эти шансы используем.

- Деннис, нашей команде удаётся играть лучше с лидерами чемпионата, чем с теми же середняками. Почему на твой взгляд?

- Нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Не знаю почему так происходит. Это футбол, и ты заранее ни к чему не можешь быть готов. Иногда мы играем хорошо, а иногда не очень. Сегодня была хорошая игра для нас. Мы счастливы.

- Ты наверняка следил за результатом игры «Шахтёр» - «Олимпик»…

- Я смотрел лишь результаты этой встречи. Видел, что «Олимпик» выигрывал, а потом «Шахтёр» сравнял счёт и матч так и закончился 1:1. Мы хотим быть третьей командой чемпионата и принимать участие в групповом этапе Лиги Европы. И для этого мы сегодня победили.