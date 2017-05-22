Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СМИ: Реброва на посту тренера Динамо может сменить Михайленко

Главный тренер «Днепра» – кандидат на должность наставника киевской команды

  • 22.05.2017 11:12
  • 3082 просмотров
  • 23 комментария
Метки
ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

В случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера «Динамо» руководство клуба может обратиться к кандидатуре Дмитрия Михайленко, который сейчас возглавляет «Днепр».

43-летний Михайленко, являясь тренером-дебютантом, хорошо себя проявил в этом сезоне. Возглавляя команду, которая состояла преимущественно из молодых футболистов, он сумел набрать 37 очков, однако 15 из них с «Днепра» были сняты, и теперь днепрян ожидает вылет из Премьер-лиги. Мало того, скорее всего, «Днепр» не получит аттестат на участие в следующем чемпионате Украины из-за серьезных долгов.

Таким образом, максимум, что светит Михайленко в новом сезоне, если он не покинет «Днепр», это возглавлять команду второй лиги, причем это еще не гарантировано. В этой ситуации предложение «Динамо» может быть очень кстати.

«Динамо» – не чужой для Дмитрия клуб, он выступал за киевлян семь лет (1994-2001) и семь раз становился с ними чемпионом Украины.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что определится с будущим Сергея Реброва до 30-го мая.

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bukin.a
      bukin.a, 22.05.2017 12:27
    -1
    Это ДК надо обанкротить и начать со 2 лиги. Всю управленческую вертикаль на улицу.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 22.05.2017 12:35
    0
    Судя по всему - Бердыева как раз хотели взять. Рианчо под него приходил. Но в связи с событиями....
    А Маркевич не любит ДК, у него плохие отношения с Суркисом - любое интервью почитайте.

    По моему мнению, кроме этих двоих, кого не поставь - ничего не изменится.
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 22.05.2017 12:38
    0
    ....шел 2017-й... живодерские опыты Суркиса над Динамо продолжались...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.