СМИ: Реброва на посту тренера Динамо может сменить Михайленко

В случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера «Динамо» руководство клуба может обратиться к кандидатуре Дмитрия Михайленко, который сейчас возглавляет «Днепр».

43-летний Михайленко, являясь тренером-дебютантом, хорошо себя проявил в этом сезоне. Возглавляя команду, которая состояла преимущественно из молодых футболистов, он сумел набрать 37 очков, однако 15 из них с «Днепра» были сняты, и теперь днепрян ожидает вылет из Премьер-лиги. Мало того, скорее всего, «Днепр» не получит аттестат на участие в следующем чемпионате Украины из-за серьезных долгов.

Таким образом, максимум, что светит Михайленко в новом сезоне, если он не покинет «Днепр», это возглавлять команду второй лиги, причем это еще не гарантировано. В этой ситуации предложение «Динамо» может быть очень кстати.

«Динамо» – не чужой для Дмитрия клуб, он выступал за киевлян семь лет (1994-2001) и семь раз становился с ними чемпионом Украины.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что определится с будущим Сергея Реброва до 30-го мая.