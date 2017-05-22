В Киеве завершился первый турнир сезона - Суперкубок Украины 2017, победу в котором одержал киевский клуб «Артур Мьюзик»! Финальный матч превзошел все ожидания, но о нем позже, ведь перед этим прошел матч престижа «Гриффин» - «Выбор». Обе команды решали свои локальные задачи - киевляне наигрывали состав под Евро Виннерс Кап, а футболисты из Днепра получали удовольствие от пляжного футбола и играли с прицелом на Чемпионат Украины 2017.

Евгений Вареница был разозлен тем, что «Гриффин» не попал в финал и здорово «накачал» свою команду перед матчем. Ребята ответили своему наставнику мощной игрой и не оставили шансов соперникам, переиграв «Выбор» со счетом 8:3. Особенно старался Максим Войток, оформивший хет-трик. Младший брат Ильичев - Алексей отметился дублем, два забитых мяча в активе и Виктора Бакуменко. Еще один гол на счету Виктора Пантелейчука.







За «Выбор» забивали Сергей Дубовик, Илья Туров и Евгений Петренко, хотя можно отметить всю команду из Днепра. На турнире в составе днепровцев выступали 7 игроков молодежной сборной Украины. Поэтому, матчи с топ-клубами Украины пойдут на пользу молодым игрокам и, несомненно, станут залогом для дальнейшего прогресса.

Суперкубок Украины по пляжному футболу 2017. Матч престижа

Киев, «Гидропарк-арена», 21.05.2017

Гриффин /Киев/ 8:3 Выбор /Днепр/

Гриффин: В.Гладченко, В.Кереев - В.Пантелейчук, А.Бутко, Ал.Ильичев, В.Арановский, В.Бакуменко, Ар.Ильичев, М.Войток, С.Романовский, О.Мозговой, А.Галицкий

Выбор: А.Неруш, А.Блох - А.Багацкий, М.Рарот, С.Дубовик, О.Касаткин, И.Туров, Е.Петренко, Н.Попов, Р.Шамилов, О.Щитник, И.Левченко

Голы: М.Войток,3,28,29; Ал.Ильичев,8,13; В.Бакуменко,18,30; В.Пантелейчук,31 - С.Дубовик,30; И.Туров,32; Е.Петренко,36

Ну а финал Суперкубка Украины 2017 «Евроформат» - «Артур Мьюзик» на радость многочисленных болельщиков вышел непревзойденным по красоте и интриге! Отметим, что перед началом игры все присутствующие почтили память Евгения Рябчука минутой молчания - 4 июня Жени исполнилось бы 29 лет, а в своей карьере Евгений играл и за «Евроформат», и за «Артур Мьюзик».

В дальнейшем был яркий пляжный футбол. Команды продемонстрировали классную борьбу и не отпускали друг друга на расстояние больше, чем один гол. Качели качались до середины третьего периода, когда Вадим Бокач и Александр Семенов сделали преимущество «Артур Мьюзик» +2, а счет стал 6:4 в пользу музыкантов. Однако, команда Андрея Евдокимова нашла силы догнать соперника! Максим Назаренко и Олег Будзько забили трудовые голы и за три минуты до окончания основного времени матча счет сравнялся 6:6. Футболисты «Артур Мьюзик» ввели мяч в игру с центра поля, а Иван Глуцкий пушечным выстрелом забил победный гол!



Футболисты «Евроформата» пытались спасти игру, но в раме безупречно действовал Виталий Сидоренко, который заслуженно получил приз «Лучший вратарь турнира». Кроме того, отметим, что это первый трофей в тренерской карьере Сидоренко, ведь он - играющий тренер музыкантов.

Суперкубок Украины по пляжному футболу 2017. Финал

Киев, «Гидропарк-арена», 21.05.2017

Евроформат /Киев/ 6:7 Артур Мьюзик /Киев/

Артур Мьюзик: В.Сидоренко, С.Тимошенко - И.Слободянюк, Д.Крохмалюк, О.Зборовский, И.Глуцкий, В.Цой, О.Рысенко, Н.Шклярук, П.Химяк, А.Семенов, В.Бокач

Евроформат: О.Пославский, Ю.Клименко - М.Назаренко, А.Евдокимов, О.Будзько, И.Бич, Д.Войтенко, М.Хижняк, Я.Заворотный, С.Бабюк, А.Криворучко, В. Мельник, Я.Намчук

Голы: Д.Войтенко,4,16; О.Будзько,7,33; Я.Заворотный,24; М.Назаренко,31 - И.Глуцкий,21,26,33; О.Зборовский,3,24; В.Бокач,30; А.Семенов,31

Видео-обзор финального матча и церемонии награждения





На церемонии награждения Первый вице-президент АПФУ Сергей Андрусенко поздравил главного тренера сборной Украины Евгения Вареницу, который несколько дней назад отпраздновал День Рождения и поблагодарил Федерацию футбола Украины и лично президента ФФУ Андрея Павелко за то, что с этого года ФФУ полностью обеспечивает Национальную и молодежную сборные Украины по пляжному футболу и помогает проводить такие яркие турниры, как Суперкубок Украины.

Что касается индивидуальных наград, то кроме Виталия Сидоренко отметили нападающего «Евроформата» Дмитрия Войтенко, который с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

А форвард «АМ» Олег Зборовский получил приз «MVP Суперкубка Украины 2017».





Первый турнир года завершен и впереди - яркий сезон пляжного футбола. Через неделю, 27 мая на «Гидропарк-Арене» стартует Чемпионат Киева 2017, в конце мая молодежная сборная Украины проведет второй учебно-тренировочный сбор, а в июне стартует Чемпионат Украины! Кроме того, в конце месяца «Гриффин» и «Артур Мьюзик» отправятся в Португалию, в курортный городок Назаре, где пройдет Лига Чемпионов по пляжному футболу - Euro Winners Cup 2017.

Фото Степан КАЧУР