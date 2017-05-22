Игорь ХАРАТИН: «Хотелось доказать, что я не был хуже других в Динамо»

Полузащитника «Зари» Игоря Харатина переполняли положительные эмоции после победы над «Динамо» (2:1).

- Конечно, мы все очень довольны. Хотели добыть три очка. Победили. Очень счастливы.

- На что обращал внимание Юрий Вернидуб перед этой игрой?

- Мы играли сегодня с четырьмя защитниками. Солидный акцент был сделан и на атакующие действия. На то, чтобы победить и добыть три очка. Что мы и сделали.

- Прогрессирует команда, а вместе с ней прогрессируешь и ты…

- Да, мне в «Заре» очень нравится, ведь я имею постоянную игровую практику. Здесь я по-настоящему счастлив.

- Сегодня ты играл против своего бывшего клуба…

- Мне хотелось доказать, в какой-то степени, что я не был хуже других в своё время. Хорошо, что мы выиграли. Лично я очень счастлив.

- Наверняка в поле твоего зрения был матч «Шахтёра» и «Олимпика»?

- Если честно, то нет. У нас был важный матч, и мы целиком готовились к нему. Нужно было настраиваться на игру против «Динамо» и побеждать.

- Насколько ты доволен своей игрой в этом сезоне?

- В принципе, не скрою, доволен. Но хочется больше забивать и отдавать голевых передач. Нужно прогрессировать с каждым матчем.

- Насколько на успех команды влияет характер футболистов?

- Считаю, что это – определяющий фактор. Тем более, в этом матче мы проигрывали в один мяч. Нужно было забивать два гола и это задание было не из лёгких. Тем не менее, выполнить его мы смогли. Всех ребят я за это благодарю. Мы показали характер.

- Было очень много болельщиков «Зари» на «Олимпийском» и временами наша поддержка была даже громче, чем у «Динамо»…

- Да, и это было хорошо слышно. За меня, кстати, сегодня болели родители, сестра, брат и другие родственники. Хочу сказать всем-всем нашим болельщикам «Зари» большое спасибо. В Киеве мы были в этой игре не чужими!