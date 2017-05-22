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ПОСТУПАЛЕНКО: «Никому не удавалось не проиграть Шахтеру 3 из 4 матчей»

Хавбек «Олимпика» прокомментировал ничью с «горняками» (1:1)

  • 22.05.2017 10:31
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ФК Олимпик. Антон Поступаленко
© ФК Олимпик. Антон Поступаленко

Полузащитник «Олимпика» Антон Поступаленко поделился мнением о ничьей с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 30-го тура УПЛ.

«Есть небольшое ощущение недосказанности. Но все равно мы набрали одно очко, в играх с «Шахтером» нам удалось трижды не проиграть в четырех матчах – это не удалось никому. Выход Тайсона и Марлоса значительно усложнил нам игру, они добавили остроты, нам было непросто обороняться. О будущем пока не говорим, хотим сыграть два оставшихся матча, а уже потом делать выводы и смотреть в таблицу», – считает Поступаленко.

Источник — ФК Олимпик

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