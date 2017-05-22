Джон ТЕРРИ: «Все мы должны поблагодарить Романа Абрамовича»

Заключительная игра Джона Терри на «Стэмфорд Бридж» символично завершилась на 26-й минуте. Джон Терри обратился к болельщикам на трибунах.

«Во-первых, я хотел бы пригласить еще кое-кого: Стив Холланд, — начал капитан. — Это также последняя игра Стива [на «Стэмфорд Бридж»]. Он прошел путь от тренера молодежи до первой команды. В прошлом году он помог нам пройти такой трудный сезон».

«Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизни, — продолжил Терри. — Мне повезло играть и работать бок о бок с невероятными футболистами и тренерами, не только теми, кто сейчас присутствует здесь. В моей карьере были великолепные моменты и победы, поэтому я хотел бы поблагодарить каждого из вас».

«Также все мы должны поблагодарить Романа Абрамовича. Он лучший владелец футбольного клуба в мире. Да, он вложил в клуб много денег, но главное, что отличает его, это отношение. Он внимательно следит за всеми аспектами деятельности клуба, начиная с самых юных игроков академии, год за годом делая его еще лучше. Роман, от своего имени и от имени игроков я хотел бы сказать вам огромное спасибо».

«Я хотел бы поблагодарить свою жену и детей, которые поддерживали меня на этом увлекательном пути. Спасибо!»

«Наконец, вы, наши болельщики. Ни тени сомнений — вы лучшие в мире. С самых первых игр вы даете мне самое ценное — вашу поддержку. Вы поддерживали меня в сложные времена и распевали мое имя, когда я проводил плохие матчи или разочаровывал вас».

«Я не смогу найти слов, которые бы в полной мере выразили, насколько я благодарен вам. Тем не менее, я скажу, что обязательно вернусь сюда. Я буду всем сердцем поддерживать игроков и клуб. Спасибо! Я люблю вас всех!»

«Наконец, я хотел бы поблагодарить Антонио Конте. Спасибо!»