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Фанат Шахтера покорил Эверест и принес на вершину футболку «горняков»

Валентин Сипавин оригинально поздравил донецкий клуб с десятым чемпионским титулом

  • 22.05.2017 10:08
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Валентин Сипавин
© Валентин Сипавин

Болельщик «горняков» поднялся на самую высокую вершину в мире.

Харьковчанин Валентин Сипавин, который является опытным горным гидом, завершил восхождение 16 мая и стал 19-м украинцем, покорившим Эверест.

На высоте 8 848 метров Валентин развернул футболку «Шахтера» с 10-м номером и поздравил клуб с юбилейным, 10-м чемпионством.

«Поздравляю лучший футбольный клуб Украины с десятикратным чемпионством! Футболка клуба «10» – на вершине мира, горе Эверест! Так держать!!!» – написал Валентин на своей странице в Instagram.

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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