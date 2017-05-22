Фанат Шахтера покорил Эверест и принес на вершину футболку «горняков»

Болельщик «горняков» поднялся на самую высокую вершину в мире.
Харьковчанин Валентин Сипавин, который является опытным горным гидом, завершил восхождение 16 мая и стал 19-м украинцем, покорившим Эверест.
На высоте 8 848 метров Валентин развернул футболку «Шахтера» с 10-м номером и поздравил клуб с юбилейным, 10-м чемпионством.
«Поздравляю лучший футбольный клуб Украины с десятикратным чемпионством! Футболка клуба «10» – на вершине мира, горе Эверест! Так держать!!!» – написал Валентин на своей странице в Instagram.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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