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Ярослав ОЛЕЙНИК: «За еврокубки будем бороться до последнего»

Игрок «Олимпика» рассказал о ничьей с «Шахтером» (1:1)

  • 22.05.2017 09:45
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ФК Олимпик. Ярослав Олейник
© ФК Олимпик. Ярослав Олейник

Футболист «Олимпика» Ярослав Олейник подвел итоги встречи с донецким «Шахтером» (1:1).

«Сегодня нам игра давалась, могли добыть столь важную для нас победу. Но, к сожалению, немного не доработали и пропустили ответный мяч. Роман Николаевич просил меня перекрыть правый фланг, быть предельно сконцентрированным. Не позволять «горнякам» обострять игру со своего фланга. А получилось ли, должны судить эксперты.

Не могу сказать, что этот матч с «Шахтером» был самым сложным в текущем сезоне. Когда проиграли 0:4 дончанам, мы провалили игру, а соперник воспользовался нашими ошибками. С «Шахтером» в каждом матче трудно.

Еврокубки? Будем бороться до последнего, впереди еще два важных матча, смотреть в таблицу будем по их итогам», – отметил Олейник.

Источник — ФК Олимпик

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