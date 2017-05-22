Первый домашний матч сезона 2017/2018 Динамо проведет без зрителей

Первый домашний поединок сезона 2017/2018 киевское «Динамо» будет вынуждено провести без зрителей.

Об этом написал заместитель главного редактора издания «Спорт-Экспресс в Украине» Дмитрий Ильченко в своем твиттере.

Киевский клуб накажут за поведение фанатов на матче 26-го тура УПЛ с «Шахтером» 21-го апреля. Тогда ультрас киевского клуба устроили перформанс «Белая шиза», во время которого на трибунах были замечены свастики и наряды Ку-клукс-клана.