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Первый домашний матч сезона 2017/2018 Динамо проведет без зрителей

Киевский клуб будет наказан за поведение болельщиков на поединке с «Шахтером»

  • 22.05.2017 09:27
  • 1551 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Первый домашний поединок сезона 2017/2018 киевское «Динамо» будет вынуждено провести без зрителей.

Об этом написал заместитель главного редактора издания «Спорт-Экспресс в Украине» Дмитрий Ильченко в своем твиттере.

Киевский клуб накажут за поведение фанатов на матче 26-го тура УПЛ с «Шахтером» 21-го апреля. Тогда ультрас киевского клуба устроили перформанс «Белая шиза», во время которого на трибунах были замечены свастики и наряды Ку-клукс-клана.

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Комментарии
    177595189@vkontakte
      177595189@vkontakte, 22.05.2017 10:20
    +1
    Так они и так не пойдут
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 22.05.2017 10:42
    0
    Слабке покарання. От якби на матч Суперкубка фанів Динамо не пустити... Хоча... Якщо по жеребу Динамо випаде бути господарем поля, то матч за СКУ формально для киян буде домашнім? Хотілося, щоб редакція sport.ua уточнила і роз'яснила цю ситуацію.
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