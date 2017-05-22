АНТОНОВ: «Олимпик пытаются задавить. Отыграем ЛЕ и закроем дверь»

Спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал ситуацию с расследованием относительно договорных игр.

- Первое, что сказал ребятам господин Баранка: «Вы готовы признаться?» В чем признаться? Ответом было молчание. Он вызывает по одному. Разговаривает с одним, отпускает. Приходит второй и ему говорят: «Мне только что капитан сказал, что вы там все в сговоре, и чуть было не признался». Игроки отвечают, что просто не понимают, о чем идет речь. Начинается какой-то шантаж, типа вот до тебя уже пару футболистов согласились, и если ты хочешь всю жизнь играть в футбол — признайся и тебе ничего не будет. Но ты должен сказать, кто этим занимается.

Это клевета, к тому же он употребляет методы шантажа, что неприемлемо. Мы находимся в правовом поле ФИФА. Подавать на него в суд за эти высказывания мы не можем, потому что мы не можем обойти комитет этики и честной игры. Поэтому, у нас большой вопрос «Что нам дальше делать?». Во время беседы, я себя чувствовал каким-то мальчиком, который что-то натворил. Он нам сказал, что у нас есть три дня на то, что мы признали участие в сговоре.

В прошлый раз, когда было расследование, мы сами были инициаторами того расследования, и наш тренер, который был на тот момент, Хомутов, нашел ребят, которые подбивали других таким заниматься. Один что-то ляпнул, и оказалось, что ребят подпутывали взрослые люди, которые этим занимаются. К Кочетову Игорю Николаевичу пришли и сказали, «вот мы нашли — как хотите, так и судите».

Нас просто пытаются как-то задавить. Мне президент сказал, что мы отыграем Лигу Европы и закроем, наверное, дверь. Потому что нападки эти уже просто надоели.