Барселона поздравила Реал с чемпионством

«Барселона» поздравила своего главного соперника – мадридский «Реал» – с победой в чемпионате Испании в сезоне 2016/2017.

«Поздравляем «Реал» Мадрид с победой в Ла Лиге в сезоне 2016/2017», – гласит пост в твиттере каталонского клуба.

По итогам 38-ми туров «Реал» набрал 93 очка и занял первое место. «Барселона», имея 90 пунктов в активе, удовольствовалась серебряными медалями.

Congratulations to Real Madrid on winning the 2016-17 La Liga.