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Барселона поздравила Реал с чемпионством

Каталонский клуб поприветствовал своего главного соперника

  • 22.05.2017 08:59
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  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

«Барселона» поздравила своего главного соперника – мадридский «Реал» – с победой в чемпионате Испании в сезоне 2016/2017.

«Поздравляем «Реал» Мадрид с победой в Ла Лиге в сезоне 2016/2017», – гласит пост в твиттере каталонского клуба.

По итогам 38-ми туров «Реал» набрал 93 очка и занял первое место. «Барселона», имея 90 пунктов в активе, удовольствовалась серебряными медалями.

Источник — ФК Барселона

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