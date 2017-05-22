ЭММЕРСОН: «Обидно, что не смогли обыграть Шахтер»

Защитник «Олимпика» Эммерсон прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 30-готура УПЛ.

«Чувствуется усталость и неудовлетворенность результатом. Хотели выиграть, обидно, что не смогли довести дело до победного конца. Но мы понимаем, с каким соперником мы встречались. И тут не важно, первым составом «Шахтер» играл или нет. Все равно было очень сложно. Во втором тайме после замен «горняки» прибавили в скорости, Коваленко начал разворачивать атаки, нам приходилось больше двигаться.

Этот матч был тяжелым, но если вспомнить предыдущие наши встречи с «Шахтером», то я бы выделил матч в Харькове, где мы также сыграли вничью. Тогда было очень тяжело», – сказал Эммерсон после матча.