БАРАНКА: «Олимпик – жертва поведения игроков, они были в сговоре»

Глава комитета этики и честной игры Франческо Баранка в эфире программы «Великий футбол» поделился размышлениями относительно матча «Динамо U-21» - «Олимпик U-21».

- Уже на 20-й минуте матча я увидел сигнал на азиатских букмекерских рынках. Коэффициенты на то, что «Олимпик» проиграет крупно, начали расти. Тут же своими весомыми ставками их кто-то подавлял. В конце первого тайма было ясно — там происходит что-то неладное. Я предположил, что в первые 10 минут после перерыва «Динамо» выйдет вперед. Потом в течение пары минут киевляне забили второй. У меня возникло впечатление, что будут третий и четвертый голы. И за 5 минут до конца коэффициент на то, что «Динамо» отличится в четвертый раз был 1,65, когда норма составляет от 3 до 4. Простыми словами, кто-то был уверен, что четвертый гол будет — так и произошло. В этой ситуации некорректно доказывать, что матч был нормальным.

Я уверен, что клуб «Олимпик» — жертва поведения игроков. Я был шокирован встречей, они были в сговоре. Не утверждаю, что причастны все, но мне показалось, что каждый об этом знал и был проинструктирован, что говорить. Все рассказывали мне одну и ту же версию, как они устали во втором тайме. Неужели ребята 18-ти лет так утомились за 45 минут? Говорили, что пропустили мяч и растерялись. Мы попробуем достать биопараметры футболистов по игре в первом и втором таймах. Но больше всего меня разозлило, что они ничего не знают о ставках. Это первая команда в моей жизни, где никто и никогда не играл в азартные игры.

Я сказал им, что не очень приятно проснуться среди ночи и обнаружить у себя под дверью полицию. Второй частью расследования будет заниматься именно этот орган. Мы обратимся к правоохранителям, чтобы сказать «Стоп!». Господин Павелко наделил меня полномочиями. Сейчас он стал членом дисциплинарных органов ФИФА, и мы не можем показывать всему миру такого рода явления.

Мы не можем получить доступ к счетам людей, которые делали ставки. Но нет сомнений, что существует определенная организация, которая была на поле и давала команды. В хайлайтах матча мы можем четко выделить игроков, которые вели себя неестественно. Это типично для матчей с фиксированным результатом. Конечно, может случиться чудо, и кто-то позвонит и скажет, что они натворили глупостей и хотят вернуться на правильный путь. Если этого не произойдет, мы и сами докажем, выдвинем обвинения и передадим дело в КДК. Обычно, расследования длительны, но в данном случае все предельно ясно. Факты налицо, просто остается их доказать. Мы постараемся пройти эту процедуру очень быстро. Все может занять даже меньше месяца. Когда я задавал элементарные вопросы, футболисты краснели на глазах, как дети. Да ладно, ребята, вы уже давно не дети. Они многого не понимают, что это не шутки и что «Олимпик» может потерять место в Еврокубках. В истории уже есть пример, когда УЕФА исключило команду только лишь за неестественные коэффициенты на ее матче.