Сергей МЯКУШКО: «Вернусь ли я в Динамо? Время покажет»

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Сергей Мякушко прокомментировал победу своей команды над «Карпатами» со счетом 1:0.

- Первый тайм мы больше играли от обороны, придерживаясь выбранной тактики. Никто из команд не хотел раскрываться, поэтому футбол был не особо зрелищным, каждой из команд сложно было вскрывать оборону соперника. Во втором тайме смогли хорошо выбежать в контратаку, Дима Хлёбас отдал пас на Славу Шарпара, который красиво забил. После забитого гола начался более открытый футбол, «Карпаты» побежали отыгрываться. В концовке моменты были как у нас, так и у львовян. Считаю, счет 1:0 вполне по игре.

- Василий Сачко сегодня тактически переиграл Олега Дулуба?

- Думаю, да. Нам удалось хорошо сыграть в обороне, мало позволили создать моментов у наших ворот и свой момент использовали. Тактика сработала, команда победила.

- На «Ворсклу» сейчас турнирное положение не давит, в отличии от «Карпат». Как считаешь, это облегчило вам сегодня задачу?

- Несмотря на то, что мы уже не боремся за еврокубки, на нас все равно давит результат. Нам нужно выигрывать в каждом матче и занимать первое место во второй группе.

- То есть, перед командой стоит такая задача?

- Да, конечно. Для нас сейчас результат имеет значение. Стараемся побеждать в каждой игре.

- Какая ситуация с финансами в клубе?

- Все нормально.

- Твоя аренда истекает в конце сезона. Что можешь сказать о своем будущем? Планируешь возвращаться в «Динамо»?

- Время покажет.

Александр НАГОЛЮК