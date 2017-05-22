Вячеслав ШАРПАР: «Все бились, на поле не было равнодушных»

Полузащитник «Ворсклы» Вячеслав Шарпар, чей гол принес победу над «Карпатами», прокомментировал минимальную победу полтавчан 1:0.

- Очень рады, что удалось выиграть сегодня. Все молодцы, все старались. «Карпаты» - непростой соперник, но мы настраивались серьезно на этот матч и ехали во Львов за победой. Дорога выдалась тяжелой, 13 часов на автобусе ехали, поэтому чуть-чуть не хватало свежести. Но, тем не менее, все бились, на поле не было равнодушных.

- За счет чего, прежде всего, сегодня удалось победить?

- Думаю, прежде всего, за счет самоотдачи.

- Можно сказать, что выбрали правильную тактику на игру? Игра без мяча немного утомила львовян, после чего их удалось поймать на контратаке.

- Ну, раз выиграли, значит правильная тактика (улыбается). После забитого мяча еще могли поймать соперника. Немного не хватило свежести в этом плане. Дорога сказалась на физическом состоянии.

- В моменте с вашим голом, почему приняли решение бить с касание?

- Потому что видел, что там игрок меня уже накрывал, и если бы я стал останавливать и подрабатывать мяч под удар, то, наверняка бы не смог эффективно пробить. А так, ударил сходу, получилось эффектно и результативно.

Александр НАГОЛЮК