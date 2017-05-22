Сергей КРИВЦОВ: «Снял гетр и показал арбитру следы от шипов соперника»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1) в матче 30-гу тура УПЛ.

«Впервые вышел на поле в качестве капитана, горд и рад, что мне доверили повязку. Конечно, ощущал дополнительную ответственность, однако у нас в коллективе нет ярко выраженного лидера: все знают задачи, которые перед ними стоят, и должны выполнять свои функции на поле. По поводу эпизода с моей желтой карточкой. Я снял гетр и показал арбитру следы от шипов соперника. Никакой симуляции с моей стороны не было, это явный 11-метровый. «Олимпик», особенно в первом тайме, очень хотел победить, у него было большое желание, может, даже сильнее, чем у нас. Но со временем мы внесли коррективы, выровняли матч и после перерыва полностью переиграли оппонента», считает Кривцов.