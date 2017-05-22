Алексей ГУЦУЛЯК: «Ошибка в одном моменте определила результат матча»

Нападающий «Карпат» Алексей Гуцуляк прокомментировал домашнее поражение от «Ворсклы» со счетом 0:1.

- Мы неплохо начали матч, но так сложилось, что пропустили после контратаки. Мы побежали отыгрываться и имели несколько хороших шансов. Особенно эмоциональной выдалась концовка. Считаю, что не заслужили сегодня поражения, ничья была бы более логичным исходом.

- Какие эмоции, когда на последней добавленной минуте мяч дважды попадает в штангу?

- Я даже не знаю, как это прокомментировать. Катастрофически не повезло нам в том моменте, обязаны были забивать и тем самым добывать ничью.

- Сложилось впечатление, что команда все эмоции потратила на камбэк с «Днепром» в предыдущем туре и сегодня играли как-то без особого желания…

- Не знаю, вроде бы все было нормально, готовились к этому матчу, эмоции на тренировке присутствовали. Тренер нас хорошо настроил и подготовил к матчу, но, видимо, не получилось сыграть так, как он хотел.

- Тактика полтавчан оказалась не очень удобной для вас? В первом тайме «Карпаты» много бегали без мяча…

- Мы знали, в какую тактическую схему будет играть «Ворскла», это стандартные 4-4-2. Мы были готовы к этому. Просто одна ошибка в защите при контратаке «Ворсклы» оказалась решающей и определили результат матча.

Александр НАГОЛЮК