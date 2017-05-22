Богдан БУТКО: «Очень доволен, что забил первый мяч за Шахтер»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1).

«Не могу сказать, что «Олимпик» – неудобный для нас соперник. Сегодня мы плохо провели первый тайм. Не знаю, в чем причина, возможно, не совсем настроились. Сезон еще не окончен. Сейчас играют те, у кого было меньше практики. Футболисты доказывают, что не зря находятся в «Шахтере» и тоже могут выходить в стартовом составе. Да, мы оформили чемпионство, но это не должно влиять. Во втором тайме действовали совсем по-другому и обязаны были взять верх. Очень доволен, что забил первый мяч за клуб. Конечно, победа была бы еще лучше, тем не менее удовлетворен, что помог команде сравнять счет», – отметил Бутко.