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Богдан БУТКО: «Очень доволен, что забил первый мяч за Шахтер»

Но «горняки» были обязаны обыграть «Олимпик», считает защитник

  • 22.05.2017 07:27
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ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко прокомментировал ничью с донецким «Олимпиком» (1:1).

«Не могу сказать, что «Олимпик» – неудобный для нас соперник. Сегодня мы плохо провели первый тайм. Не знаю, в чем причина, возможно, не совсем настроились. Сезон еще не окончен. Сейчас играют те, у кого было меньше практики. Футболисты доказывают, что не зря находятся в «Шахтере» и тоже могут выходить в стартовом составе. Да, мы оформили чемпионство, но это не должно влиять. Во втором тайме действовали совсем по-другому и обязаны были взять верх. Очень доволен, что забил первый мяч за клуб. Конечно, победа была бы еще лучше, тем не менее удовлетворен, что помог команде сравнять счет», – отметил Бутко.

Источник — ФК Шахтер

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