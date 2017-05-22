Игорь СУРКИС: «Решение о Реброве приму до 30-го мая»

В эфире программы «Профутбол» комментарий дал президент «Динамо» Игорь Суркис. В матче 30-гу тар УПЛ «Динамо» уступило «Заре» со счетом 1:2.

- Контракт с Сергеем Ребровым действует, тренер продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая я приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше. Пока я с Ребровым не встречался.

Встреча после финала Кубка Украины с «Шахтером» была бы неуместной, должны уйти эмоции. И у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, а сейчас нужно успокоиться. Сесть, провести беседу, понять, что нас дальше ждет. Получить гарантии от главного тренера. В смысле, что клуб «Динамо» не устраивает место ниже первого, за сезон не выиграв ни одного трофея.

Ребров три года работает с командой, это определенный период, по которому нужно сделать отчет. Мы сядем и переговорим, приняв, надеюсь, правильное решение.