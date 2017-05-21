Александр БАБИЧ: «Игра получилась, даже несмотря на удаление»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:



— Во-первых, я могу сказать, что игра получилась, даже несмотря на удаление. Игры с «Александрией» у нас всегда проходит эмоционально, очень много борьбы. Команды показали силовой футбол. И заработанное сегодня одно очко мы, я считаю, заслужили. Мы понимали, что «Александрия», играя дома, будет очень много делать передач в штрафную. Поэтому ставилась задача сработать компактно в своей штрафной, подбирать мячи и выходить в контратаку. Такая была установка на первый тайм. И после того, как у нас удалили игрока, мы эту установку не меняли. Мы настраивали ребят, чтобы они ждали свой шанс. Потому что «Александрия», которую счет не будет устраивать, будет все больше раскрываться, желая забить. Эта тактика у нас и сработала.



— В первом тайме вы больше играли от обороны, ожидали свой шанс, рассчитывая на контратаки? И второй вопрос об удалении: два практически идентичных фола Каплиенко (понятно, что по ситуации он срывал очень опасные атаки хозяев) – он наверное перегорел перед матчем?

— Мы думали, что поначалу «Александрия» будет нас больше прессинговать, но они отдали нам инициативу минут на десять. После этого своей игрой заставила нас прижаться к своей штрафной, и мы играли в футбол, оговоренный на установке: играть компактно на своей половине и создавать контратаки. После удаления мы ничего поменять не смогли. Хотя во втором тайме мы должны были более агрессивно работать впереди – в верхнем прессинге.



Что касается удаления. Даже не знаю, как прокомментировать. Это, наверное, преступление, когда игрок в центре поля делает два одинаковых нарушения. Меня это очень удручает, и я благодарен ребятам, что они все выдержали, и физически терпели, и атаковали, играя в меньшинстве. В этой ситуации не хочу защищать футболистов, которые допускают такие ошибки.