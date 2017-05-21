Сергей РЕБРОВ: «Сейчас есть проблема с мотивацией»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Я также расстроен, как и вы, как и вся команда. Если есть вопросы - задавайте, я обязательно на каждый из них отвечу.

- Был ли у вас разговор с Игорем Суркисом относительно вашего будущего в «Динамо»?

- Нет, не было. Я говорил, что сейчас у меня заканчивается контракт, а инициатором такого разговора должен быть президент. Я же не могу сказать - хочу я работать в клубе, или не хочу. Сперва президент должен понимать - нужен я команде, или нет. Пока такого разговора не было.

- Почему в заявке на игру отсутствовал Денис Гармаш?

- После игры с «Шахтером» у Дениса было микроповреждение. В последние дни он тренировался, но мы его приберегли. Будем надеяться, он будет готов к игре с «Шахтером».

- На ваш взгляд, что нужно вам как тренеру сделать с командой в следующем сезоне, чтобы она вновь претендовала на первое место?

- Я сам долгое время играл в «Динамо» и, поверьте, переживаю за клуб не меньше, чем его болельщики, президент и сами футболисты. Я видел их лица после поражения, говорить даже нечего, они очень расстроены. Но чтобы идти дальше, мы должны понимать, что случилось в этом сезоне и какой есть выход из положения. Ведь сегодня мы играли за честь «Динамо», и я не видел, чтобы футболисты выходили и «рвали», отдавали всех себя и пытались закрепиться в основном составе. Имею в виду тех ребят, которые ранее в него не попадали. Нужно не мне доказывать, а болельщикам, которые пришли на стадион. Да, мы выиграли два подряд чемпионата, но сейчас есть проблема с мотивацией у некоторых игроков. И я должен понимать, что делать дальше. Если мы останемся стеми же игроками и с этим тренером, то, наверно, прогресса не вижу. Или мы сейчас должны поменять тренера и дать новый всплеск мотивации игрокам, или мы должны продавать, или избавляться от немотивированных игроков, освежать состав, в том числе и молодыми ребятами. И правильно выходить из этой ситуации. Да, она ненормальна, но у всех клубов после нескольких побед в чемпионате притупляется мотивация. Нужно всем вместе решить, как идти дальше.

- Готов ли президент «Динамо» к такой кадровой революции, избавиться от игроков, тянущих команду назад?

- Никто не тянет команду назад. Повторюсь, в двух последних сезонах мы выступили достойно. Посмотрите на пример «Шахтера», в который пришел новый тренер и у игроков появилась новая мотивация. Хотя состав особо не поменялся. Возможно, и «Динамо» на следующий сезон не нужно менять футболистов, это решать президенту. Но я говорил об этой проблеме перед сезоном, когда не получилось сработать на трансферном рынке. Сейчас все видят эту проблему и, надеюсь, мы достойно выйдем из этого положения.