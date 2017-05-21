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Реал становится чемпионом Испании

Команда Зинедина Зидана в последнем туре обыграла «Малагу»

  • 21.05.2017 23:06
  • 1784 просмотров
  • 5 комментария
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realmadrid.com
© realmadrid.com

Мадридский «Реал» в последнем туре Примеры на выезде обыграл «Малагу» и оформил чемпионство. Победу Королевскому клубу принесли результативные удары Криштиану Роналду и Карима Бензема. В итоговой турнирной таблице подопечные Зинедина Зидана на три очка опередили «Барселону».

«Малага» - «Реал» - 0:2 (0:1)

- Криштиану Роналду, 3, Карим Бензема, 56

«Малага»: Карлос Камени, Луис Эрнандес, Мигель Торрес, Микель Вильянуэва, Федерико Рикка, Хони (Дуда, '73), Игнасио Камачо, Пабло Форналс, Хосе Ресио, Кеко Гонтан (Чори Кастро, '61), Сандро Рамирес (Чарлес, '69)

«Реал»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич, Каземиро (Матео Ковачич, '66), Тони Крооc, Иско (Хамес Родригес, '65), Карим Бензема (Альваро Мората, '74), Криштиану Роналду

Карлос Камени, 57. Хони, 58.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вова Бойко
      Вова Бойко, 21.05.2017 23:20
    +4
    Заслужено! Красиво! Молодцы!!!!!
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 21.05.2017 23:20
    +3
    Ураааааааа
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    pol-55
      pol-55, 21.05.2017 23:21
    +6
    Белые начинают и ....
    Рон задал темп и...
    Малага была хороша до 2го
    Коментатор наверное барсюк,весь матч как опущ.
    Ждем 3 июня, увидим кто есть ху.
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    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 21.05.2017 23:29
    +8
    А це означає, що Шахтар буде в 1 кошику при жеребкуванні ЛЧ
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    Ashot Hakobyan
    Ashot Hakobyan, 22.05.2017 00:14
    +2
    Болею за Барсу но Реал удачнее прошёл чемпионат!поздравляю!!!
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