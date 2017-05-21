Реал становится чемпионом Испании

Мадридский «Реал» в последнем туре Примеры на выезде обыграл «Малагу» и оформил чемпионство. Победу Королевскому клубу принесли результативные удары Криштиану Роналду и Карима Бензема. В итоговой турнирной таблице подопечные Зинедина Зидана на три очка опередили «Барселону».
«Малага» - «Реал» - 0:2 (0:1)
- Криштиану Роналду, 3, Карим Бензема, 56
«Малага»: Карлос Камени, Луис Эрнандес, Мигель Торрес, Микель Вильянуэва, Федерико Рикка, Хони (Дуда, '73), Игнасио Камачо, Пабло Форналс, Хосе Ресио, Кеко Гонтан (Чори Кастро, '61), Сандро Рамирес (Чарлес, '69)
«Реал»: Кейлор Навас, Данило Да Сильва, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич, Каземиро (Матео Ковачич, '66), Тони Крооc, Иско (Хамес Родригес, '65), Карим Бензема (Альваро Мората, '74), Криштиану Роналду
Карлос Камени, 57. Хони, 58.
Источник — Sport.ua
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Рон задал темп и...
Малага была хороша до 2го
Коментатор наверное барсюк,весь матч как опущ.
Ждем 3 июня, увидим кто есть ху.
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