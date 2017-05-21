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30-й тур
Александрия
1:1
Черноморец
21.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Черноморец — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Александрия» — «Черноморец»

  • 22.05.2017 10:55
  • 50 просмотров
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Метки
ФК Черноморец. «Александрия» — «Черноморец»
© ФК Черноморец. «Александрия» — «Черноморец»

В поединке 30-го тура УПЛ «Александрия» — «Черноморец» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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