Заря демонстрирует характер и в Киеве обыгрывает Динамо

После двух тяжелых поражений, прежде всего в психологическом плане (в чемпионате от «Олимпика» и в финале Кубка от «Шахтера»), киевским динамовцам надо было во что бы то ни стало реабилитироваться в глазах своих болельщиков. В то же время для «Зари» исход этого поединка был очень важен с точки зрения борьбы за итоговое третье место. Так что игра ожидалась быть интересной.



Главный тренер киевлян Сергей Ребров не поставил в стартовый состав лучшего игрока клуба Андрея Ярмоленко. Вместе с ним на скамейке запасных оказались Александар Пантич, Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук и Артем Беседин, часто игравшие в последнее время с первых минут игры. Но если эти изменения, скорее всего, были связаны с определенными размышлениями наставника, то у гостей вообще вне заявки оказался Владислав Калитвинцев по уже набившей оскомину причине - «Динамо», которому он принадлежит, не дало разрешение на участие Калитвинцева в матче.



Соперники начали встречу достаточно осторожно и только на 14-й минуте возник первый заслуживающий внимание серьезный момент. Получив передачу из глубины поля, Бонавентуре вырывался на оперативный простор, где его ценой предупреждения неправильно остановил Зураб Очигава. Штрафной выполнял Иван Петряк и едва не открыл счет - мяч после его удара попал в штангу.



Спустя несколько минут уже защитник «Зари» Рафаэль Форстер нарушил правила вблизи своей штрафной площади. Здесь к мячу подошел динамовец Николай Морозюк. Удар у него получился еще лучше, да такой, что Алексей Шевченко не смог его парировать - мяч точно попал в правый угол ворот - 1:0 вперед вышли хозяева поля.



После забитого гола игра снова успокоилась и некоторое время вообще проходила без опасных моментов. Лишь на 32-й минуте Дерлис Гонсалес отважился на удар со средней дистанции, но немного выше ворот. Через две минуты таким же неточным ударом ответил Дмитрий Гречишкин. Тут же Игорь Харатин направил мяч впритирку с левой штангой. А на 36-й минуте после розыгрыша углового Вячеслав Чечер с передачи Рафаэля Форстера с близкого расстояния поразил цель - 1:1 и с таким результатом команды пошли на перерыв.



В начале второго тайма «Заря» вышла вперед. На 57-й минуте после быстрой контратаки и передачи от Ивана Петряка быстрый Бонавентуре оторвался от Виды и точно пробил мимо Максима Коваля.



Справедливости ради надо отметить, что на 74-й минуте именно Максим Коваль спас «Динамо» от третьего мяча. За нарушение правил Николаем Морозюком против Бонавентуре в штрафной площади киевлян, арбитр матча Екатерина Монзуль назначила пенальти в ворота хозяев поля. Пробивал одиннадцатиметровый Рафаэль Форстер, однако голкипер динамовцев в броске парировал мяч на угловой.



Еще через десять минут Максим Коваль снова сыграл надежно, когда один на один с ним выходил Бонавентуре. Впрочем, удар у форварда «Зари» получился не очень сильным.



А что же «Динамо»? Киевские футболисты, конечно, пытались отыграться. Во втором тайме на поле вышли Ярмоленко, Рыбалка и Беседин. В какие-то моменты напряжение у ворот гостей возрастало, но по-настоящему до голевых ситуаций дело так и не дошло.



В итоге «Заря» добилась важной для себя победы, а подопечные Сергея Реброва проиграли (с учетом кубкового) уже третий матч кряду.



Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск) - 1:2 (1:1)

Николай Морозюк, 17 - Вячеслав Чечер, 36, Бонавентуре Деннис, 57



На 74-й минуте Рафаэль Форстер не забил пенальти (вратарь)

«Динамо»: Максим Коваль, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Николай Морозюк, Роман Яремчук, Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '64), Виктор Цыганков (Андрей Ярмоленко, '64), Зураб Очигава (Артем Беседин, '76), Дерлис Гонсалес

«Заря»: Алексей Шевченко, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Дмитрий Гречишкин, Джаба Липартия (Желько Любенович, '65), Игорь Харатин (Руслан Бабенко, '83), Бонавентуре Деннис, Иван Петряк (Денис Безбородько, '88), Паулиньо

Зураб Очигава, 14. Максим Коваль, 58. - Рафаэль Форстер, 17. Дмитрий Гречишкин, 60. Иван Петряк, 69. Желько Любенович, 71. Руслан Бабенко, 86.



Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)



Удары (в створ): 5 (2) – 10 (5).

Угловые: 2 – 6.

Офсайды: 1 – 0.



Зрителей: 8.193.

Протокольные данные сверены с официальными.