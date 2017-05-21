Рыбка пропустил три мяча в первом матче за Карабюкспор

Украинский голкипер Александр Рыбка дебютировал за «Карабюкспор» в матче против «Коньяспора».

30-летний голкипер провел на поле 90 минут и пропустил три мяча. «Карабюкспор» проиграл 0:3 и теперь занимает 12-е место после 32 туров.

Также в этом матче отыграли Евгений Селезнев и Андрей Близниченко.