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Рыбка пропустил три мяча в первом матче за Карабюкспор

Украинский голкипер неудачно дебютировал за «Карабюкспор»

  • 21.05.2017 20:54
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football.ua. Александр Рыбка
© football.ua. Александр Рыбка

Украинский голкипер Александр Рыбка дебютировал за «Карабюкспор» в матче против «Коньяспора».

30-летний голкипер провел на поле 90 минут и пропустил три мяча. «Карабюкспор» проиграл 0:3 и теперь занимает 12-е место после 32 туров.

Также в этом матче отыграли Евгений Селезнев и Андрей Близниченко.

Источник — Трибуна

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