Рыбка пропустил три мяча в первом матче за Карабюкспор

Украинский голкипер Александр Рыбка дебютировал за «Карабюкспор» в матче против «Коньяспора».
30-летний голкипер провел на поле 90 минут и пропустил три мяча. «Карабюкспор» проиграл 0:3 и теперь занимает 12-е место после 32 туров.
Также в этом матче отыграли Евгений Селезнев и Андрей Близниченко.
Источник — Трибуна
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