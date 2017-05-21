Атлетико обыгрывает Атлетик, Вильярреал - Валенсию

Чемпионат Испании. 38-й тур.
Атлетико – Атлетик - 3:1 (2:0)
Торрес (8, 11), Корреа (89) - Иньяки Уильямс (71).
Атлетико: Облак, Сауль, Люка Эрнандес, Савич, Тиагу (Корреа, 88), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 70), Гризманн, Парти, Торрес (Гамейро, 64).
Атлетик: Аррисабалага, Баленсиага, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 57), Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 46), Муниаин, Адурис.
Парти (38), Габи (45).
Сельта – Реал Сосьедад - 2:2 (0:0)
Аспас (54 – пенальти), Юльсагер (90), 1:1 – 82 Ойарсабаль, Хуанми (90+4).
Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Фонтас, Диас, Эрнандес, Васс (Юльсагер, 70), Систо (Диоп, 83), Гвидетти (Хосабед, 46), Аспас.
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес, Элустондо, Берчиче, Одриосола, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Каналес, 55), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 88), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).
Кабраль (28), Ронкалья (42), Ильярраменди (74).
Валенсия – Вильярреал - 1:3 (0:1)
Нани (54) – Сольдадо (1), Тригерос (58), Сансоне (88).
Валенсия: Доменек, Мангаля, Адерлан Сантос, Гайя, Жоау Канселу, Нани (Баккали, 85), Солер, Родриго (Санти Мина, 80), Парехо, Монтойя (Мунир, 70), Дзадза.
Вильярреал: Фернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Сансоне, 74), Бакамбу (Родри Эрнандес, 87), Сольдадо (Адриан, 68).
Коста (4), Дзадза (34), Бакамбу (67), Парехо (71).
Источник — Sport.ua
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