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Атлетико обыгрывает Атлетик, Вильярреал - Валенсию

«Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

  • 21.05.2017 20:35
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valenciacf.com. Валенсия - Вильярреал
© valenciacf.com. Валенсия - Вильярреал

Чемпионат Испании. 38-й тур.

Атлетико – Атлетик - 3:1 (2:0)

Торрес (8, 11), Корреа (89) - Иньяки Уильямс (71).

Атлетико: Облак, Сауль, Люка Эрнандес, Савич, Тиагу (Корреа, 88), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Гайтан, 70), Гризманн, Парти, Торрес (Гамейро, 64).

Атлетик: Аррисабалага, Баленсиага, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Сусаета, 57), Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 46), Муниаин, Адурис.

Парти (38), Габи (45).

Сельта – Реал Сосьедад - 2:2 (0:0)

Аспас (54 – пенальти), Юльсагер (90), 1:1 – 82 Ойарсабаль, Хуанми (90+4).

Сельта: Альварес, Кабраль, Кастро, Ронкалья, Фонтас, Диас, Эрнандес, Васс (Юльсагер, 70), Систо (Диоп, 83), Гвидетти (Хосабед, 46), Аспас.

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес, Элустондо, Берчиче, Одриосола, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Каналес, 55), Прието, Ойарсабаль (Баутиста, 88), Виллиан Жозе (Хуанми, 65).

Кабраль (28), Ронкалья (42), Ильярраменди (74).

Валенсия – Вильярреал - 1:3 (0:1)

Нани (54) – Сольдадо (1), Тригерос (58), Сансоне (88).

Валенсия: Доменек, Мангаля, Адерлан Сантос, Гайя, Жоау Канселу, Нани (Баккали, 85), Солер, Родриго (Санти Мина, 80), Парехо, Монтойя (Мунир, 70), Дзадза.

Вильярреал: Фернандес, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Сориано (Сансоне, 74), Бакамбу (Родри Эрнандес, 87), Сольдадо (Адриан, 68).

Коста (4), Дзадза (34), Бакамбу (67), Парехо (71).
 

Источник — Sport.ua

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