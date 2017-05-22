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Церемония награждения чемпиона Англии

Смотрите видео награждения команды «Челси», занявшей первое место в АПЛ

  • 22.05.2017 11:10
  • 304 просмотров
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«Челси» выиграл «золото» АПЛ. Вашему вниманию - церемония награждения чемпионов:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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