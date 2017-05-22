Вчера Челси показал, как прощаются с капитанами, а так, как Сурки поступили с СаШо и Гусевым - ...

А как "система" прощается со своими ветеранами? Лучший в мире менеджмент должен такое п...

є різниця в приході в футбол між суркісами та ахметовим- цілі різні,перші задовільняли смаки пос...

Судя по всему - Бердыева как раз хотели взять. Рианчо под него приходил. Но в связи с событиями.....

Это ДК надо обанкротить и начать со 2 лиги. Всю управленческую вертикаль на улицу.

в них "лічний нєпріязнь" ще з часів металіста

казали що один з самих думаючих гравців в команді ВВЛ був, та й тренер виглядає що хороший