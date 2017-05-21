Челси громит Сандерленд, Тоттенхэм издевается над Халлом

Чемпионат Англии. 38-й тур.
Лестер – Борнмут - 1:1 (0:1)
Варди (51) – Станислас (1).
Лестер: Шмейхель, Беналуан (Амарти, 59), Чилуэлл, Фукс, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 73), Ндиди, Кинг, Марез, Варди, Слимани.
Борнмут: Олсоп, Кук, Дэниэлс, Смит, Фрэнсис, Пью (Айб, 63), Серман, Фрэйзер (Worthington, 74), Гослинг, Станислас, Муссе (Афобе, 62).
Беналуан (45), Симпсон (57), Фрэнсис (75), Марез (84), Чилуэлл (90).
Халл Сити – Тоттенхэм - 1:7 (0:3)
Клукас (66) – Кейн (11, 13, 72), Алли (45), Ваньяма (69), Дэвис (84), Алдервейрелд (87).
Халл Сити: Маршалл, Эльабделлауи, Доусон, Дэвис (Гросицки, 46), Таймон (Робертсон, 73), Ндиайе, Хаддлстоун, Клукас, Раноккия, Ньяссе, Боуэн (Аль-Мухаммади, 72).
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Дайер (Дембеле, 73), Алли (Сиссоко, 73), Кейн (Янссен, 79), Сон Хын Мин.
Челси – Сандерленд - 5:1 (1:1)
Виллиан (8), Азар (61), Педро (77), Батшуайи (90, 90+2) – Манкильо (3).
Челси: Куртуа, Давид Луиз, Терри (Кэйхилл, 28), Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Мозес, Виллиан, Канте, Азар (Педро, 71), Диего Коста (Батшуайи, 62).
Сандерленд: Пикфорд, О′Ши, Лескотт, Овьедо, Джонс, Янузай (Гуч, 62), Ларссон, Кэттермоул (Гибсон, 88), Родуэлл, Манкильо, Борини.
Диего Коста (38), Джонс (48).
Арсенал – Эвертон - 3:1 (2:0)
Бельерин (8), Санчес (27), Рэмзи (90) – Лукаку (58 – пенальти).
Арсенал: Чех, Косьельни, Габриэл (Мертесакер, 53), Монреаль, Холдинг, Озил, Рэмзи, Санчес (Ивоби, 68), Джака (Коклен, 62), Бельерин, Уэлбек.
Эвертон: Роблес, Уильямс, Бейнс, Холгейт, Джагелка, Гуйе (Бэрри, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Баркли, 26), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку.
Уильямс (19), Джагелка (39), Габриэл (52), Шнайдерлин (61), Холдинг (62), Бейнс (73).
Косьелни (14).
Уотфорд – Манчестер Сити - 0:5 (0:4)
Компани (5), Агуэро (23, 36), Фернандиньо (41), Габриэл Жезус (58).
Уотфорд: Гомес, Мэйсон, Холебас, Янмат (Элефтериу, 39), Дукуре, Амрабат (Дини, 59), Клеверли, Бехрами, Капу, Окака Чука, Ньянг (Перейра, 74).
Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Отаменди, Клиши, Сане (Навас, 62), Фернандиньо, Сильва, Туре (Санья, 63), де Брюйне, Габриэл Жезус, Агуэро (Ихеаначо, 71).
Дукуре (45).
Суонси – Вест Бромвич - 2:1 (0:1)
Айю (72), Льоренте (86) – Эванс (33).
Суонси: Нордфельдт, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 81), Бриттон (Нарсинх, 66), Сигурдссон, Кэрролл, Льоренте, Айю (Кингсли, 90).
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Уилсон (Леко, 90), Ньом, Эванс, Флетчер, Якоб, Ливермор (Макклейн, 79), Моррисон (Робсон-Кану, 84), Брант, Рондон.
Уилсон (51), Фернандес (90).
Ливерпуль – Мидлсбро - 3:0 (1:0)
Вейналдум (45), Коутиньо (51), Лаллана (56).
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер (Морено, 86), Лаллана, Джан, Коутиньо, Вейналдум, Фирмино (Лейва, 79), Старридж (Ориги, 82).
Мидлсбро: Гьюзан, Чемберс, Френд, Фабио (Айяла, 73), Гибсон, Лидбиттер, Клейтон, Форшоу, Даунинг, Бэмфорд, Жестед (Негредо, 73).
Жестед (56).
Бернли – Вест Хэм - 1:2 (1:1)
Воукс (23), Айю (72) – Фегули (27).
Бернли: Хитон, Лонг, Тарковски, Уорд, Лоутон, Арфилд, Брэйди (Гудмундссон, 67), Хендрик, Вествуд (Дефур, 78), Воукс, Грэй (Барнс, 78).
Вест Хэм: Адриан, Огбонна, Фонте, Коллинз, Крессуэлл, Снодграсс (Флетчер, 84), Лансини, Фегули, Фернандеш (Райс, 90), Айю, Байрэм.
Коллинз (17), Вествуд (26), Лансини (42), Гудмундссон (86).
Саутгемптон – Сток Сити - 0:1 (0:0)
Крауч (60).
Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Пье, 86), Тадич (Буфаль, 65), Редмонд, Остин (Габбьядини, 65).
Сток Сити: Батленд, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Мартинс Инди, Шакири (Муньеса, 90), Уэлан, Аллен, Собхи, Крауч, Диуф (Уолтерс, 70).
Аллен (53), Уэлан (63), Собхи (67), Буфаль (70), Шакири (90), Стивенс (90).
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас - 2:0 (2:0)
Харроп (15), Погба (19).
Манчестер Юнайтед: Каштру, Туанзебе, Байи, Джонс, Митчелл, Мактомини, Фосу-Менса, Лингард (Марсьяль, 45), Погба (Кэррик, 45), Харроп, Руни (Gomes, 88).
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, ван Анхолт (Кайкай, 67), Томкинс, Келли, Миливоевич, Панчон, Макартур (Сако, 61), Заа (Кэмпбелл, 79), Шлупп, Бентеке.
Мактомини (48), Кэррик (74).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
коли вже ся навчите грамотности, до фрасової каріки??
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.