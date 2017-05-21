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Челси громит Сандерленд, Тоттенхэм издевается над Халлом

Результаты последнего тура чемпионата Англии

  • 21.05.2017 19:31
  • 183 просмотров
  • 1 комментария
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tottenhamhotspur.com
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Чемпионат Англии. 38-й тур.

Лестер – Борнмут - 1:1 (0:1)

Варди (51) – Станислас (1).

Лестер: Шмейхель, Беналуан (Амарти, 59), Чилуэлл, Фукс, Симпсон, Олбрайтон (Грэй, 73), Ндиди, Кинг, Марез, Варди, Слимани.

Борнмут: Олсоп, Кук, Дэниэлс, Смит, Фрэнсис, Пью (Айб, 63), Серман, Фрэйзер (Worthington, 74), Гослинг, Станислас, Муссе (Афобе, 62).

Беналуан (45), Симпсон (57), Фрэнсис (75), Марез (84), Чилуэлл (90).

Халл Сити – Тоттенхэм - 1:7 (0:3)

Клукас (66) – Кейн (11, 13, 72), Алли (45), Ваньяма (69), Дэвис (84), Алдервейрелд (87).

Халл Сити: Маршалл, Эльабделлауи, Доусон, Дэвис (Гросицки, 46), Таймон (Робертсон, 73), Ндиайе, Хаддлстоун, Клукас, Раноккия, Ньяссе, Боуэн (Аль-Мухаммади, 72).

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Дайер (Дембеле, 73), Алли (Сиссоко, 73), Кейн (Янссен, 79), Сон Хын Мин.

Челси – Сандерленд - 5:1 (1:1)

Виллиан (8), Азар (61), Педро (77), Батшуайи (90, 90+2) – Манкильо (3).

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Терри (Кэйхилл, 28), Алонсо, Аспиликуэта, Фабрегас, Мозес, Виллиан, Канте, Азар (Педро, 71), Диего Коста (Батшуайи, 62).

Сандерленд: Пикфорд, О′Ши, Лескотт, Овьедо, Джонс, Янузай (Гуч, 62), Ларссон, Кэттермоул (Гибсон, 88), Родуэлл, Манкильо, Борини.

Диего Коста (38), Джонс (48).

Арсенал – Эвертон - 3:1 (2:0)

  Бельерин (8), Санчес (27), Рэмзи (90) – Лукаку (58 – пенальти).

Арсенал: Чех, Косьельни, Габриэл (Мертесакер, 53), Монреаль, Холдинг, Озил, Рэмзи, Санчес (Ивоби, 68), Джака (Коклен, 62), Бельерин, Уэлбек.

Эвертон: Роблес, Уильямс, Бейнс, Холгейт, Джагелка, Гуйе (Бэрри, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Баркли, 26), Миральяс, Валенсия (Коне, 83), Лукаку.

Уильямс (19), Джагелка (39), Габриэл (52), Шнайдерлин (61), Холдинг (62), Бейнс (73).

  Косьелни (14).

Уотфорд – Манчестер Сити - 0:5 (0:4)

Компани (5), Агуэро (23, 36), Фернандиньо (41), Габриэл Жезус (58).

Уотфорд: Гомес, Мэйсон, Холебас, Янмат (Элефтериу, 39), Дукуре, Амрабат (Дини, 59), Клеверли, Бехрами, Капу, Окака Чука, Ньянг (Перейра, 74).

Манчестер Сити: Кабальеро, Компани, Отаменди, Клиши, Сане (Навас, 62), Фернандиньо, Сильва, Туре (Санья, 63), де Брюйне, Габриэл Жезус, Агуэро (Ихеаначо, 71).

Дукуре (45).

Суонси – Вест Бромвич - 2:1 (0:1)

Айю (72), Льоренте (86) – Эванс (33).

Суонси: Нордфельдт, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Фер (Ки Сон Ен, 81), Бриттон (Нарсинх, 66), Сигурдссон, Кэрролл, Льоренте, Айю (Кингсли, 90).

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Уилсон (Леко, 90), Ньом, Эванс, Флетчер, Якоб, Ливермор (Макклейн, 79), Моррисон (Робсон-Кану, 84), Брант, Рондон.

Уилсон (51), Фернандес (90).

Ливерпуль – Мидлсбро - 3:0 (1:0)

Вейналдум (45), Коутиньо (51), Лаллана (56).

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер (Морено, 86), Лаллана, Джан, Коутиньо, Вейналдум, Фирмино (Лейва, 79), Старридж (Ориги, 82).

Мидлсбро: Гьюзан, Чемберс, Френд, Фабио (Айяла, 73), Гибсон, Лидбиттер, Клейтон, Форшоу, Даунинг, Бэмфорд, Жестед (Негредо, 73).

Жестед (56).

Бернли – Вест Хэм - 1:2 (1:1)

Воукс (23), Айю (72) – Фегули (27).

Бернли: Хитон, Лонг, Тарковски, Уорд, Лоутон, Арфилд, Брэйди (Гудмундссон, 67), Хендрик, Вествуд (Дефур, 78), Воукс, Грэй (Барнс, 78).

Вест Хэм: Адриан, Огбонна, Фонте, Коллинз, Крессуэлл, Снодграсс (Флетчер, 84), Лансини, Фегули, Фернандеш (Райс, 90), Айю, Байрэм.

Коллинз (17), Вествуд (26), Лансини (42), Гудмундссон (86).

Саутгемптон – Сток Сити - 0:1 (0:0)

Крауч (60).

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Пье, 86), Тадич (Буфаль, 65), Редмонд, Остин (Габбьядини, 65).

Сток Сити: Батленд, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Мартинс Инди, Шакири (Муньеса, 90), Уэлан, Аллен, Собхи, Крауч, Диуф (Уолтерс, 70).

Аллен (53), Уэлан (63), Собхи (67), Буфаль (70), Шакири (90), Стивенс (90).

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас - 2:0 (2:0)

Харроп (15), Погба (19).

Манчестер Юнайтед: Каштру, Туанзебе, Байи, Джонс, Митчелл, Мактомини, Фосу-Менса, Лингард (Марсьяль, 45), Погба (Кэррик, 45), Харроп, Руни (Gomes, 88).

Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, ван Анхолт (Кайкай, 67), Томкинс, Келли, Миливоевич, Панчон, Макартур (Сако, 61), Заа (Кэмпбелл, 79), Шлупп, Бентеке.

Мактомини (48), Кэррик (74).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 21.05.2017 19:57
    0
    Тоттнем -- правильна назва команди!

    коли вже ся навчите грамотности, до фрасової каріки??
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