Челси громит Сандерленд, Тоттенхэм издевается над Халлом

Последние комментарии

Элина Свитолина стала победительницей Internazionali BNL d’Italia! 19:56 — Рідко на тенісну гілку заходжу. А зараз зайшов і просто в шоці від того наскільки адекватні, інфо... 19:49 — pecatorua Элина умница! уважаю!

Динамо Киев - Заря 19:56 — Amosov007 Ну что за подарок от судей? Ну как так ошибаться? 19:53 — Elblanko випадково дойшли до чужої штрафної і гол забили. 19:47 — Elblanko мда, їм шанс дають... а вони пішки ходять

Василий САЧКО: «Сегодня мы заслужили эту победу» 19:51 — Владимир Пидвирный Чим ви заслужили перемогу, грою - ні, самовіддачею - ні, ЧИМ. Ви такі дубові як і це стадо барані...

ЧМ-2017. Россия проиграла Канаде в полуфинале 19:47 — kostyasumy Спортуа как всегда... Только до 3-2 досмотрели или просто не знают автора забитой 4-й шайбы? И, к...