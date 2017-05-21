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38-й тур
Челси
5:1
Сандерленд
21.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Сандерленд — 5:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Челси» — «Сандерленд»

  • 22.05.2017 10:39
  • 119 просмотров
  • 1 комментария
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В поединке 38-го тура Премьер-лиги «Челси» — «Сандерленд» крупную победу одержали хозяева.

1-й тайм:



Второй тайм:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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