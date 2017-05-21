В поединке 38-го тура Премьер-лиги «Челси» — «Сандерленд» крупную победу одержали хозяева.
1-й тайм:
Второй тайм:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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В поединке 38-го тура Премьер-лиги «Челси» — «Сандерленд» крупную победу одержали хозяева.
1-й тайм:
Второй тайм:
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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