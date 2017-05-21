Нуну КАМПУШ: «После перерыва сыграли агрессивнее»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Нуну Кампуш:

– В первом тайме мы продемонстрировали не лучший футбол, а в перерыве внесли некоторые коррективы и улучшили свою игру. «Шахтер» создавал больше моментов, чем в первой половине, плюс был неназначенный пенальти в ворота соперника – еще один в нашем списке.

– Прокомментируйте, пожалуйста, пропущенный мяч. Кто ошибся?

– Думаю, не стоит обвинять кого-то индивидуально – речь о командной ошибке. Исходя из того, что мы успели проанализировать к финальному свистку, повторюсь: коллектив в целом не очень хорошо показывал себя в первом тайме. После перерыва были внесены коррективы и ребята действовали лучше. Учитывая загадочный момент с пенальти, у нас были все шансы одержать победу.

– Что именно вы просили в перерыве? В чем заключались коррективы?

– Во втором тайме футболисты стали агрессивнее. Также внесли некоторые тактические изменения: просили больше играть вперед, выполнять меньше передач назад и так далее.

– Это ваш дебют в Украине на тренерской скамейке и на пресс-конференции. Что вы чувствуете? И как дела у Паулу Фонсеки?

– Паулу сделали небольшую операцию. Да, правда, в Украине я выступаю в этом качестве впервые, однако ранее в моей карьере уже были такие моменты. Никаких особенных чувств я не испытываю. Так бывает, что абсолютно нормально.

– Кто определял стартовый состав? Советовались ли с Паулу касательно замен или это были ваши решения?

– Мы готовили команду к матчу всем тренерским штабом вместе с Паулу Фонсекой. Сегодня он был в раздевалке – ничего не изменилось. Состав, как всегда, определял Паулу с нашей помощью. А когда проводились замены – да, мы связывались с ним.

– «Шахтер» добыл два трофея. Этот сезон самый успешный для вашего тренерского штаба?

– У нас изначально были большие амбиции. Приехав сюда, мы хотели стать чемпионами Украины. Могу сказать, что это удалось идеально. Иметь столько очков преимущества над «Динамо» – большая заслуга, поскольку это великая команда. Нашей главной целью был чемпионат. Также мы смогли порадовать болельщиков еще и Кубком Украины. Конечно, для нас, как и для всех, сезон был очень особенным. «Шахтер» сделал «золотой дубль», чего не случалось в последних четыре года.