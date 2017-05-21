Роман САНЖАР: «Ничейный результат хороший, но не до конца»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

– Если бы мне сказали до матча, что сыграем вничью с «Шахтером», я бы, конечно, был очень доволен. Однако с учетом того, как все складывалось, а мы могли победить, сегодняшний ничейный результат, безусловно, хороший, но не до конца. Все ребята молодцы, старались, потратили много сил, только немного недоработали в своей штрафной площадке, пропустили гол и не смогли добиться положительного результата. Мне понравился первый тайм, много прессинговали. Забили неплохой мяч, заставив «горняков» ошибиться. К сожалению, не удалось заработать три очка.

– В чем секрет успеха в противостояниях с «Шахтером»?

– Как такового секрета нет. У каждой игры своя история. Если брать сегодняшний матч, то у соперника была ротация состава. Понятно, что «горняки» уже выполнили для себя все задачи, которые стояли перед ними на сезон, – выиграли Кубок Украины, чемпионат… Поэтому эмоционально оппонент был где-то пустоват. Мы на этом фоне, наоборот, только боремся, идем к своей цели и в какой-то мере превзошли противника в данном компоненте. Однако в таких поединках самое главное – дисциплина, организация, работа на оборону абсолютно всех футболистов. Наверное, не без доли везения добываются очки. Думаю, это своего рода стечение обстоятельств, что нам удается хорошо играть с «Шахтером», ведь были и провальные поединки, когда мы крупно уступали. Просто в этом чемпионате сделали определенные выводы из тех встреч, что были, и это позволило успешно выступить в текущем сезоне.

– Скажите несколько слов об авторе гола Михаиле Сергийчуке. Какова его роль в команде?

– Миша много работает, очень старается. Молодец, что в конце сезона сохранил эмоциональный фон, не опустил руки, когда не выходил в первых стартовых матчах. Но за счет своей трудоспособности, трудолюбия, желания играть в футбол доказал, что может выступать в основном составе и приносить пользу. Поэтому на сегодняшний день тренерский штаб ему полностью доверяет.