Наполи, Ювентус, Милан и Сассуоло громят оппонентов

Чемпионат Италии. 37-й тур.
Кьево – Рома - 3:5 (2:2)
Кастро (15), Инглезе (37, 86) – Эль-Шаарави (28, 58), Салах (42, 76), Джеко (83).
Кьево: Соррентино, Каччаторе, Гамберини (Фрей, 57), Цесар, Гобби, Депаоли, Радованович, Бастьен, Кастро (Пеллиссье, 46), Бирса, Инглезе (Вигнато, 87).
Рома: Щесны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Паредес, де Росси, Стротман, Салах (Перотти, 82), Джеко (Тотти, 86), Эль-Шаарави (Наингголан, 71).
Кастро (15), Радованович (47).
Наполи – Фиорентина - 4:1 (2:0)
Кулибали (8), Инсинье (36), Мертенс (57, 64) – Иличич (60).
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Зелиньски, Жоржиньо (Диавара, 69), Гамшик (Рог, 65), Кальехон, Мертенс (Паволетти, 79), Инсинье.
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Родригес, Де Мео, Оливера (Эль-Бабакар, 54), Бадель, Весино, Бернардески, Иличич, Кристофоро (Тельо, 54), Калинич (Сапонара, 81).
Альбиоль (43), Кулибали (49), Весино (58).
Ювентус – Кротоне - 3:0 (2:0)
Манджукич (12) Дибала (39), Алекс Сандро (83).
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия, Пьянич (Ринкон, 84), Маркизио (Лемина, 74), Куадрадо (Бардзальи, 70), Манджукич, Дибала, Игуаин.
Кротоне: Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози (Сампиризи, 34), Крисетиг, Барберис, Налини, Роден (Акости, 78), Тонев (Сими, 57), Фальчинелли.
Мартелла (76), Дани Алвес (89).
Дженоа – Торино - 2:1 (1:0)
Ригони (32), Симеоне (54) – Ляйич (89).
Дженоа: Ламанна, Бираски (Нтчам, 77), Бурдиссо, Хентилетти, Кофи, Лазович, Велозу, Лаксальт, Ригони (Муньос, 63), Палладино, Симеоне (Пандев, 60).
Торино: Харт, Россеттини, Авелар, де Сильвестри, Моретти, Аккуа (Лопес, 61), Базелли (Лукич, 18), Итурбе (Яго Фальке, 68), Ляйич, Бойе, Белотти.
Ригони (3), Россеттини (10), Аккуа (36), Лукич (45), Велозу (49), Ляйич (49), Бойе (80).
Сассуоло – Кальяри - 6:2 (4:1)
Маньянелли (7), Берарди (12), Политано (13), Сенси (34), Йеммелло (56 – пенальти), Матри (90) – Сау (25), Ионицэ (60)
Сассуоло: Консильи, Ачерби, Антей, Пелузо, Лирола, Аквилани (Бьондини, 75), Маньянелли, Берарди, Сенси, Политано (Рагуза, 84), Йеммелло (Матри, 66).
Кальяри: Биттенкур, Алвеш, Пизакане, Мурру, Исла, Жоао Педро (Хан Кван Сон, 74), Тахцидис, Падоин (Ионицэ, 46), Фариас, Сау, Боррьелло (Фараго, 61).
Пизакане (31), Пелузо (36), Алвеш (54), Боррьелло (55), Исла (72), Сау (85).
Милан – Болонья - 3:0 (0:0)
Деулофеу (69), Хонда (73), Лападула (90).
Милан: Доннарумма, Гомес, Романьоли, Палетта, Ванджони, Монтоливо, Бертолаччи (Фернандес, 46), Пашалич, Деулофеу (Кутроне, 85), Бакка (Хонда, 58), Лападула.
Болонья: Миранте, Хеландер, Мбайе (Крафт, 64), Торосидис, Гастальделло, Таидер, Донса, Крейчи (Риццо, 56), Верди, Дестро, Ди Франческо (Оквонкво, 15).
Хеландер (6), Деулофеу (70), Гастальделло (72), Кутроне (90).
Удинезе – Сампдория - 1:1 (1:0)
Терео (5) – Муриэль (64 – пенальти).
Удинезе: Скуффет, Фелипе, Анджелла, Ларангейра, Силва, де Пауль, Янкто, Хадльвредссон (Эвандро, 90), Балич (Агеманг-Баду, 60), Сапата, Терео (Ридер Матос, 61).
Сампдория: Пуджони, Павлович, Сильвестре, Шкриньяр, Торрейра, Сала, Баррето (Будимир, 82), Джуричич (Фернандеш, 54), Прат (Линетти, 77), Шик, Муриэль.
Торрейра (30), Сала (56), Янкто (90).
де Пауль (47), Ларангейра (65), Муриэль (65).
Эмполи – Аталанта - 0:1 (0:1)
Гомес (13).
Эмполи: Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини, Коста, Бюхель (Эль-Хаджи, 34), Крунич (Димарко, 51), Эль-Каддури, Кроче, Пуччарелли (Тьям, 66), Маккароне.
Аталанта: Голлини, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ (Грасси, 71), Куртич, Спинаццола (Хатебур, 84), Гомес, Фройлер, Конти, Петанья (Палоски, 78).
Предупреждения: Паскуаль (24), Конти (24), Бюхель (28), Масьелло (39), Эль-Каддури (70).
Источник — Sport.ua
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