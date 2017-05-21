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Наполи, Ювентус, Милан и Сассуоло громят оппонентов

Результаты 37-го тура чемпионата Италии

  • 21.05.2017 18:36
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sscnapoli.it
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Чемпионат Италии. 37-й тур.

Кьево – Рома - 3:5 (2:2)

Кастро (15), Инглезе (37, 86) –  Эль-Шаарави (28, 58), Салах (42, 76), Джеко (83).

Кьево: Соррентино, Каччаторе, Гамберини (Фрей, 57), Цесар, Гобби, Депаоли, Радованович, Бастьен, Кастро (Пеллиссье, 46), Бирса, Инглезе (Вигнато, 87).

Рома: Щесны, Рюдигер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Паредес, де Росси, Стротман, Салах (Перотти, 82), Джеко (Тотти, 86), Эль-Шаарави (Наингголан, 71).

Кастро (15), Радованович (47).

Наполи – Фиорентина - 4:1 (2:0)

Кулибали (8), Инсинье (36), Мертенс (57, 64) – Иличич (60).

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Зелиньски, Жоржиньо (Диавара, 69), Гамшик (Рог, 65), Кальехон, Мертенс (Паволетти, 79), Инсинье.

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Родригес, Де Мео, Оливера (Эль-Бабакар, 54), Бадель, Весино, Бернардески, Иличич, Кристофоро (Тельо, 54), Калинич (Сапонара, 81).

Альбиоль (43), Кулибали (49), Весино (58).

Ювентус – Кротоне - 3:0 (2:0)

Манджукич (12) Дибала (39), Алекс Сандро (83).

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Бенатия, Пьянич (Ринкон, 84), Маркизио (Лемина, 74), Куадрадо (Бардзальи, 70), Манджукич, Дибала, Игуаин.

Кротоне: Кордац, Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози (Сампиризи, 34), Крисетиг, Барберис, Налини, Роден (Акости, 78), Тонев (Сими, 57), Фальчинелли.

  Мартелла (76), Дани Алвес (89).

Дженоа – Торино - 2:1 (1:0)

Ригони (32), Симеоне (54) –  Ляйич (89).

Дженоа: Ламанна, Бираски (Нтчам, 77), Бурдиссо, Хентилетти, Кофи, Лазович, Велозу, Лаксальт, Ригони (Муньос, 63), Палладино, Симеоне (Пандев, 60).

Торино: Харт, Россеттини, Авелар, де Сильвестри, Моретти, Аккуа (Лопес, 61), Базелли (Лукич, 18), Итурбе (Яго Фальке, 68), Ляйич, Бойе, Белотти.

Ригони (3), Россеттини (10), Аккуа (36), Лукич (45), Велозу (49), Ляйич (49), Бойе (80).

Сассуоло – Кальяри - 6:2 (4:1)

Маньянелли (7), Берарди (12), Политано (13), Сенси (34), Йеммелло (56 – пенальти), Матри (90) – Сау (25), Ионицэ (60)

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Антей, Пелузо, Лирола, Аквилани (Бьондини, 75), Маньянелли, Берарди, Сенси, Политано (Рагуза, 84), Йеммелло (Матри, 66).

Кальяри: Биттенкур, Алвеш, Пизакане, Мурру, Исла, Жоао Педро (Хан Кван Сон, 74), Тахцидис, Падоин (Ионицэ, 46), Фариас, Сау, Боррьелло (Фараго, 61).

Пизакане (31), Пелузо (36), Алвеш (54), Боррьелло (55), Исла (72), Сау (85).

Милан – Болонья - 3:0 (0:0)

Деулофеу (69), Хонда (73), Лападула (90).

Милан: Доннарумма, Гомес, Романьоли, Палетта, Ванджони, Монтоливо, Бертолаччи (Фернандес, 46), Пашалич, Деулофеу (Кутроне, 85), Бакка (Хонда, 58), Лападула.

Болонья: Миранте, Хеландер, Мбайе (Крафт, 64), Торосидис, Гастальделло, Таидер, Донса, Крейчи (Риццо, 56), Верди, Дестро, Ди Франческо (Оквонкво, 15).

Хеландер (6), Деулофеу (70), Гастальделло (72), Кутроне (90).

Удинезе – Сампдория - 1:1 (1:0)

Терео (5) – Муриэль (64 – пенальти).

Удинезе: Скуффет, Фелипе, Анджелла, Ларангейра, Силва, де Пауль, Янкто, Хадльвредссон (Эвандро, 90), Балич (Агеманг-Баду, 60), Сапата, Терео (Ридер Матос, 61).

Сампдория: Пуджони, Павлович, Сильвестре, Шкриньяр, Торрейра, Сала, Баррето (Будимир, 82), Джуричич (Фернандеш, 54), Прат (Линетти, 77), Шик, Муриэль.

Торрейра (30), Сала (56), Янкто (90).

де Пауль (47), Ларангейра (65), Муриэль (65).

Эмполи – Аталанта - 0:1 (0:1)

Гомес (13).

Эмполи: Скорупски, Беллуши, Паскуаль, Лорини, Коста, Бюхель (Эль-Хаджи, 34), Крунич (Димарко, 51), Эль-Каддури, Кроче, Пуччарелли (Тьям, 66), Маккароне.

Аталанта: Голлини, Толои, Кальдара, Масьелло, Кессиэ (Грасси, 71), Куртич, Спинаццола (Хатебур, 84), Гомес, Фройлер, Конти, Петанья (Палоски, 78).

Предупреждения: Паскуаль (24), Конти (24), Бюхель (28), Масьелло (39), Эль-Каддури (70).
 

Источник — Sport.ua

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