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Следующий матч ветераны сборной Украины проведут в Ужгороде

Соперником нашей команды станет ветеранская сборная Венгрии

  • 21.05.2017 17:59
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youtube.com. Андрей Павелко
© youtube.com. Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко после товарищеского матча сборных ветаранов Украины и Грузии рассказал о том, что 30-го мая в Ужгороде пройдет аналогичная встреча, но уже между Украиной и Венгрией. Поединок будет приурочен к первому в истории поединку нашей национальной команды.

«Те игроки, которые вышли сегодня на поле, не испортили бы игру во многих командах нашего чемпионата. Это была прекрасная возможность между коллегами и друзьями еще раз увидится и обменяться воспоминаниями.

30-го числа у Ужгороде будет матч, посвященный первому матчу в истории сборной Украины, между Украиной и Венгрией. Именно в Ужгороде был этот матч. Это историческое событие и мы попросили венгерскую Федерацию еще раз сыграть практически теми же составами».

Источник — Xsport

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