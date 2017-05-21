Следующий матч ветераны сборной Украины проведут в Ужгороде

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко после товарищеского матча сборных ветаранов Украины и Грузии рассказал о том, что 30-го мая в Ужгороде пройдет аналогичная встреча, но уже между Украиной и Венгрией. Поединок будет приурочен к первому в истории поединку нашей национальной команды.



«Те игроки, которые вышли сегодня на поле, не испортили бы игру во многих командах нашего чемпионата. Это была прекрасная возможность между коллегами и друзьями еще раз увидится и обменяться воспоминаниями.



30-го числа у Ужгороде будет матч, посвященный первому матчу в истории сборной Украины, между Украиной и Венгрией. Именно в Ужгороде был этот матч. Это историческое событие и мы попросили венгерскую Федерацию еще раз сыграть практически теми же составами».