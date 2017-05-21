ЦСКА громит Анжи, Зенит обыгрывает Локомотив

Чемпионат России. 30-й тур
ЦСКА – Анжи - 4:0 (3:0)
Игнашевич (17), Витиньо (24 ,38), Чалов (49).
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий (Тошич, 60), Васин, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Головин, Фернандес, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 72).
Анжи: Юрченко, Фибель (Брызгалов, 46), Тетрашвили, Мусалов, Жиров, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 75), Яковлев, Гулиев (Эззатоллахи, 46), Паршивлюк, Долгов.
Гулиев (31), Вернблум (33).
Локомотив – Зенит - 0:2 (0:1)
Кокорин (33), Данни (83).
Локомотив: Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 56), Денисов, Миранчук, Фернандеш, Майкон (Касаев, 74), Ари.
Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио (Эрнани, 88), Жирков, Жулиано, Данни, Дзюба (Кержаков, 87), Кокорин (Молло, 88).
Гильерме (35), Фернандеш (35), Дзюба (38), Денисов (38), Кришито (39), Пейчинович (79).
Арсенал Тула – Спартак - 3:0 (2:0)
Расич (3, 63), Максимов (24)
Арсенал Тула: Габулов, Сунзу (Денисов, 46), Беляев, Григалава, Комбаров, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич.
Спартак: Песьяков, Боккетти, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Ананидзе, 63), Самедов (Комбаров, 56), Промес, Луис Адриано.
Джикия (12).
Томь – Краснодар - 1:5 (0:3)
Соболев (49 – пенальти) – Классон (17), Смолов (26, 79), Перейра (33), Налдо (71).
Томь: Мелихов, Митерев, Пульич, Букачев, Карымов, Науменко (Зорин, 86), Гвинейский, Большунов, Салахутдинов, Соболев, Сасин.
Краснодар: Синицын, Налдо, Шишкин, Рамирес, Гранквист, Газинский (Жигулев, 73), Перейра (Подберезкин, 80), Классон, Калешин (Жоаозиньо, 46), Вандерсон, Смолов.
Гвинейский (32), Салахутдинов (42), Сасин (51), Науменко (69).
Оренбург – Ростов - 2:0 (0:0)
Воробьев (52), Бреев (75).
Оренбург: Руденко, Малых, Андреев, Ойеволе, Афонин, Драгун, Воробьев (Дюриш, 85), Парняков, Коронов (Бреев, 68), Георгиев, Лобжанидзе (Саная, 75).
Ростов: Медведев, Мевля, Кудряшов, Навас (Симич, 15), Гацкан, Байрамян (Терентьев, 29), Ерохин, Нобоа, Полоз, Калачев (Препелицэ, 53), Азмун.
Ерохин (9), Лобжанидзе (21), Коронов (22), Калачев (49), Терентьев (53), Георгиев (72), Парняков (77), Бреев (78), Воробьев (79), Азмун (86), Гацкан (88).
Дюриш (90), Нобоа (90).
Крылья Советов – Терек 1:3 (0:1)
Брюно (90 – пенальти) – Мбенг (37), Мохаммади (56), Балай (76).
Крылья Советов: Конюхов, Бато, Ятченко, Надсон (Мияйлович, 51), Родич, Башкиров (Зинков, 58), Ткачев, Божин, Корниленко, Паскуато, Брюно.
Терек: Гудиев, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Дьомбер, Торже (Бериша, 86), Кузяев, Анхель, Плиев, Мбенг (Балай, 73), Митришев (Мирзов, 79).
Дьомбер (31), Брюно (64), Плиев (64), Ткачев (69).
Амкар – Рубин - 1:2 (0:2)
Йовичич (69) – Жонатас (24), Канунников (35).
Амкар: Хомич, Занев, Идову, Милькович, Зайцев, Голь, Гиголаев, Комолов (Баланович, 62), Йовичич, Бодул (Гасилин, 46), Салугин (Прокофьев, 62).
Рубин: Нестеренко, Бауэр (Устинов, 73), Камболов, Санчес, Набиуллин, Мвила, Сонг, Ахметов (Рочина, 73), Самбрано, Канунников (Жемалетдинов, 88), Жонатас.
Гиголаев (59), Сонг (66), Жонатас (68), Санчес (71), Прокофьев (90).
Сонг (84).
Уфа – Урал - 1:0 (1:0)
Фатаи (38).
Уфа: Беленов, Сухов, Тумасян, Аликин, Живоглядов, Засеев (Зубарев, 72), Стоцкий, Пауревич (Карп, 79), Йокич, Фатаи (Сафрониди, 85), Игбоун.
Урал: Арапов, Динга, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Фидлер (Щербаков, 89), Емельянов (Павленко, 83), Бикфалви, Лунгу, Димитров (Манучарян, 59), Ильин.
Источник — Sport.ua
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