Василий САЧКО: «Сегодня мы заслужили эту победу»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Первый тайм начали осторожно играть обе команды. Во втором тайме картинка матча поменялась. После забитого мяча у нас было несколько перспективных атак, и мы не распорядились мячом. Отдали много сил. Думаю, что сегодня мы заслужили эту победу. Мы хорошо изучали эту команду и ничего не дали им сделать у наших ворот, за исключением момента в добавочное время. Мы рады этой победе, которая нам далась непросто. «Карпатам» же желаю удачи.



- Кто виноват в моменте на последних секундах матча?

- Прошу прощения за эту ошибку у наших болельщиков. Мы этот эпизод обязательно разберем, и пусть этот момент станет уроком на всю оставшуюся жизнь.

- Какое у вас задание на второй части чемпионата?

- Безусловно, выходить на поле и выигрывать. К сожалению, не во всех играх это получалось.

- В последних матчах Вы отдаете предпочтение вратарю Шусту. В чем его преимущество?

- Последние четыре игры мы не проигрываем: три матча победили и одну сыграли вничью. В обороне на сегодняшний день наши действия меня удовлетворяют, мы мало пропускаем. Богдан – хороший вратарь, но у нас есть еще и другие хорошие вратари. В данном случае, это мое решение – выпустить в стартовом составе Шуста.



Юрий НАЗАРКЕВИЧ