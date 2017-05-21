Олег ДУЛУБ: «Пропустили гол по своей детской ошибке»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

- В первом тайме нам больше не хватило эмоций. Пришлось говорить в раздевалке. Думаю, что ничья была бы неплохим результатом, потому что пропустили гол по своей детской ошибке. Еще и не забили на 95-й минуте… Все мои комментарии по матчу.

- За счет чего «Карпаты» могли сегодня победить?

- Прежде всего, надо было включить скорости в первом тайме. То, что мы начали делать во втором тайме, особенно на флангах, где у «Ворсклы» были проблемы. То, что отличает «Карпаты» – фланговые проходы и подачи.



- Кто запрещал включать эти скорости?

- Будем разбираться. Может, недостаток эмоций, может, этот матч с «Днепром»… Такие матчи редко бывают и отнимают много эмоций. Значит, не до конца восстановились после такого матча.

- Можете назвать сегодняшний матч самым некачественным для «Карпат» в весенней части чемпионата?

- Думаю, что это плохой матч в нашем исполнении. Во-первых, это домашний матч, в котором, мы не имели права проигрывать. У меня только негатив после такого матча. Возможно, скорее всего, может, мы не наиграли на ничью.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ