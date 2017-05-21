Олег ДУЛУБ: «Пропустили гол по своей детской ошибке»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:
- В первом тайме нам больше не хватило эмоций. Пришлось говорить в раздевалке. Думаю, что ничья была бы неплохим результатом, потому что пропустили гол по своей детской ошибке. Еще и не забили на 95-й минуте… Все мои комментарии по матчу.
- За счет чего «Карпаты» могли сегодня победить?
- Прежде всего, надо было включить скорости в первом тайме. То, что мы начали делать во втором тайме, особенно на флангах, где у «Ворсклы» были проблемы. То, что отличает «Карпаты» – фланговые проходы и подачи.
- Кто запрещал включать эти скорости?
- Кто запрещал включать эти скорости?
- Будем разбираться. Может, недостаток эмоций, может, этот матч с «Днепром»… Такие матчи редко бывают и отнимают много эмоций. Значит, не до конца восстановились после такого матча.
- Можете назвать сегодняшний матч самым некачественным для «Карпат» в весенней части чемпионата?
- Думаю, что это плохой матч в нашем исполнении. Во-первых, это домашний матч, в котором, мы не имели права проигрывать. У меня только негатив после такого матча. Возможно, скорее всего, может, мы не наиграли на ничью.
Юрий НАЗАРКЕВИЧ
Источник — Sport.ua
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