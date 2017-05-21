Олимпик vs Шахтер. Последние новости перед матчем

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 30-го тура Лиги Пари-Матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Олимпик» (Донецк).

Совещание проводил директор матча ФФУ Владимир Фощий (Черкассы). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Николай Железный (Сумы), наблюдатель арбитража Виталий Годулян (Одесса) и четвертый арбитр матча Игорь Пасхал (Херсон).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.), ассистенты на линиях: Владимир Володин (Херсон), Сергей Шолончак (Черкассы).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в сине-голубых футболках, синих шортах и гетрах такого же цвета, вратарь облачится полностью в черную форму. Игроки «Шахтера» выйдут на поле в белых футболках, шортах и гетрах, а голкипер будет играть в зеленом комплекте формы. Судьи выбрали себе желтый вариант формы.

Отметим, что на данный момент продано почти шесть тысяч билетов. Всего на матче ожидается порядка семи тысяч зрителей. Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Динамо».

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «Футбол 1», начало в 16:55.