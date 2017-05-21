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Утренняя прогулка Шахтера по Киеву

В день матча с «Олимпиком» «горняки» традиционно совершили небольшую прогулку

  • 21.05.2017 15:16
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shakhtar.com
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Подышав свежим воздухом полчаса, команда вернулась в отель «Опера». Далее в планах дончан – отдых, обед и выезд на игру.

К встрече с «олимпийцами» готовятся 18 футболистов:

вратари: Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Дентиньо;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Поединок «Шахтер» – «Олимпик» состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер

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