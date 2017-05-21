БЕРНАРД: «Был близок к переходу в Порту, когда его тренировал Фонсека»

Полузащитник «Шахтера» Бернард рассказал о том, что мог перейти в «Порту» летом 2013 года.

«У меня была возможность переехать в Португалию. Был близок к тому, чтобы перейти в «Порту», и мне самому этого хотелось.

Когда у меня был выбор между «Порту» и «Шахтером», мой отец советовал мне перейти в португальский клуб. К сожалению, дела пошли не так, как хотелось бы, но после я был рад переехать в Украину.

Разумеется, перспектива играть в чемпионате Португалии мне была по душе, на тот момент это было моим желанием. Португальский футбол напоминает бразильский, у меня там бы получилось заиграть.

Помню, что летом 2013, когда существовал вариант с «Порту», тренером команды был Паулу Фонсека. Удивительно, но пересеклись мы с ним именно в «Шахтере». На самом деле он мне во многом помог после того, как стал тренером донецкой команды», – сказал Бернард.