Динамо vs Заря. Последние новости перед матчем

В день игры 30-го тура Лиги Пари-Матч «Динамо» - «Заря» в конференц-зале НСК «Олимпийский» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.
Среди прочего, было утверждено, в комплектах формы какого цвета сыграют обе команды. Динамовцы выйдут на поле в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). Гости сыграют в форме черного цвета (вратарь – в желтом).
Центральный матч тура, поединок второй и третьей команд текущего сезона на «Олимпийском» начнется в 19:30.
Источник — ФК Динамо Киев
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