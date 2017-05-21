Динамо vs Заря. Последние новости перед матчем

В день игры 30-го тура Лиги Пари-Матч «Динамо» - «Заря» в конференц-зале НСК «Олимпийский» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего, было утверждено, в комплектах формы какого цвета сыграют обе команды. Динамовцы выйдут на поле в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). Гости сыграют в форме черного цвета (вратарь – в желтом).

Центральный матч тура, поединок второй и третьей команд текущего сезона на «Олимпийском» начнется в 19:30.