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Динамо vs Заря. Последние новости перед матчем

На НСК «Олимпийский» состоялось предматчевое совещание

  • 21.05.2017 14:11
  • 563 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

В день игры 30-го тура Лиги Пари-Матч «Динамо» - «Заря» в конференц-зале НСК «Олимпийский» состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего, было утверждено, в комплектах формы какого цвета сыграют обе команды. Динамовцы выйдут на поле в своей домашней белой форме (голкипер – в зеленом). Гости сыграют в форме черного цвета (вратарь – в желтом).

Центральный матч тура, поединок второй и третьей команд текущего сезона на «Олимпийском» начнется в 19:30.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 21.05.2017 14:19
    0
    Чому не пишуть, що команди прогулялися містом перед матчем ?
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