Ворскла увозит минимальную победу из Львова

В случае победы над «Ворсклой» львовяне обеспечивали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, полтавчане же могли вернуть себе лидерство во второй шестерке, воспользовавшись оплошностью «Стали».

В первой половине игры команды преимущественно присматривались друг к другу, действуя в центре поля, и лишь изредка доходили к владениям Шуста и Боровика. Самым опасным моментом стал удар Ребенка на 10-й минуте, когда Павел с левого фланга пробивал в дальний нижний угол, но в ворота не попал. Ещё одно событие принесло мало приятного: на 30-й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулись Дитятьев и Ткачук, при этом капитан «Ворсклы» получил рассечение и несколько минут провел вне поля, получая медицинскую помощь. Полтавчане не остались в долгу, схлопотав в первом тайме две желтых карточки: Скляр и Шарпар не по правилам действовали в простых ситуациях.

Второй тайм резвее начали хозяева, видимо, в перерыве Олег Дулуб нашел нужные слова. «Ворскла», заняв выжидательную позицию, использовала свой шанс на 57-й минуте: Дмитрий Кравченко выиграл борьбу на левом фланге и точной передачей нашел Хлебаса, который, сместившись в центр, отдал мяч на Шарпара, и Вячеславу оставалось только точно пробить – 0:1.

На 64-й минуте тренеры провели ряд замен в попытке освежить игру: Мякушко в составе «Ворсклы» сменил Ткачука, травма которого продолжала кровоточить; у «Карпат» Голодюка и Ксенза сменили Чачуа и дебютант Шина. Второй тайм стал зеркальным отображением первого: команды начали играть без центра поля, поочередно беспокоя стражей ворот. На 74-й минуте Василий Сачко сменил Одарюка на Загорулько, на котором, спустя несколько мгновений, нарушил правила Клец, за что получил закономерное предупреждение.

На 83-й минуте Лобай в составе «Карпат» сменил Гуцуляка, место которого в нападении занял Дитятьев, который практиковал подобное еще в составе полтавчан. Однако это был не день «Карпат», которые не воспользовались своей единственной возможностью сравнять счет на 94-й минуте: Пердута и Даллку сыграли несогласованно, а Игорь Худобяк, оказавшийся первым на мяче, пробил в штангу, подытожив финальный счет 0:1.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ



«Карпаты» (Львов) - «Ворскла» (Полтава) - 0:1 (0:0)

Вячеслав Шарпар, 57

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Олег Голодюк (Амбросий Чачуа, '67), Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Алексей Гуцуляк (Иван Лобай, '83), Николай Матвиенко, Дмитрий Клёц, Игорь Я. Худобяк, Александр Гладкий, Павел Ксенз (Шина, '67)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Дмитрий Хлёбас (Тарас Сакив, '92), Александр Скляр, Владимир Одарюк (Артур Загорулько, '74), Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Андрей Ткачук (Сергей Мякушко, '64)

Алексей Гуцуляк, 52. Дмитрий Клёц, 76. - Александр Скляр, 31. Вячеслав Шарпар, 43. Игорь Пердута, 88.



Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)



Удары (в створ): 4 (1) – 6 (3)

Угловые: 3 – 3

Офсайды: 2 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикакции.