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30-й тур
Карпаты
0:1
Ворскла
21.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла увозит минимальную победу из Львова

«Карпаты» проиграли полтавчанам на домашней арене

  • 21.05.2017 15:58
  • 764 просмотров
  • 8 комментария
Метки
fckarpaty.lviv.ua
© fckarpaty.lviv.ua
В случае победы над «Ворсклой» львовяне обеспечивали себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, полтавчане же могли вернуть себе лидерство во второй шестерке, воспользовавшись оплошностью «Стали».
 
В первой половине игры команды преимущественно присматривались друг к другу, действуя в центре поля, и лишь изредка доходили к владениям Шуста и Боровика. Самым опасным моментом стал удар Ребенка на 10-й минуте, когда Павел с левого фланга пробивал в дальний нижний угол, но в ворота не попал. Ещё одно событие принесло мало приятного: на 30-й минуте в борьбе за верховой мяч столкнулись Дитятьев и Ткачук, при этом капитан «Ворсклы» получил рассечение и несколько минут провел вне поля, получая медицинскую помощь. Полтавчане не остались в долгу, схлопотав в первом тайме две желтых карточки: Скляр и Шарпар не по правилам действовали в простых ситуациях.
 
Второй тайм резвее начали хозяева, видимо, в перерыве Олег Дулуб нашел нужные слова. «Ворскла», заняв выжидательную позицию, использовала свой шанс на 57-й минуте: Дмитрий Кравченко выиграл борьбу на левом фланге и точной передачей нашел Хлебаса, который, сместившись в центр, отдал мяч на Шарпара, и Вячеславу оставалось только точно пробить – 0:1.
 
На 64-й минуте тренеры провели ряд замен в попытке освежить игру: Мякушко в составе «Ворсклы» сменил Ткачука, травма которого продолжала кровоточить; у «Карпат» Голодюка и Ксенза сменили Чачуа и дебютант Шина. Второй тайм стал зеркальным отображением первого: команды начали играть без центра поля, поочередно беспокоя стражей ворот. На 74-й минуте Василий Сачко сменил Одарюка на Загорулько, на котором, спустя несколько мгновений, нарушил правила Клец, за что получил закономерное предупреждение.
 
На 83-й минуте Лобай в составе «Карпат» сменил Гуцуляка, место которого в нападении занял Дитятьев, который практиковал подобное еще в составе полтавчан. Однако это был не день «Карпат», которые не воспользовались своей единственной возможностью сравнять счет на 94-й минуте: Пердута и Даллку сыграли несогласованно, а Игорь Худобяк, оказавшийся первым на мяче, пробил в штангу, подытожив финальный счет 0:1.
 
Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

«Карпаты» (Львов) - «Ворскла» (Полтава) - 0:1 (0:0)

 Вячеслав Шарпар, 57

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Олег Голодюк (Амбросий Чачуа, '67), Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Алексей Гуцуляк (Иван Лобай, '83), Николай Матвиенко, Дмитрий Клёц, Игорь Я. Худобяк, Александр Гладкий, Павел Ксенз (Шина, '67)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Дмитрий Хлёбас (Тарас Сакив, '92), Александр Скляр, Владимир Одарюк (Артур Загорулько, '74), Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Андрей Ткачук (Сергей Мякушко, '64)

Алексей Гуцуляк, 52. Дмитрий Клёц, 76. - Александр Скляр, 31. Вячеслав Шарпар, 43. Игорь Пердута, 88.

Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)

Удары (в створ): 4 (1) – 6 (3)
Угловые: 3 – 3
Офсайды: 2 – 1.

 
Протокольные данные будут  сверены с официальными после их публикакции.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 21.05.2017 16:04
    +3
    Матвієнко перестава грати, а в його віці хемлю гризти потрібно, бо у Шахтарі робити нічого буде. а чуть не забув ленінець повернувся з таким відношенням саме туди...
    Голодюк, Ксьонз або ПАХАТИ, або ПНХ.
    ось таких у нас більшість команд самі не грають та іншим не дають......
    Полтава а Н.А.Х.Р.Е.Н.А. Вам така команда....
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 21.05.2017 16:12
    +3
    PatriotUA, 21.05.2017 16:04
    Матвієнко перестава грати, а в його віці хемлю гризти потрібно, бо у Шахтарі робити нічого буде. а чуть не забув ленінець повернувся з таким відношенням саме туди...
    Голодюк, Ксьонз або ПАХАТИ, або ПНХ.
    ось таких у нас більшість команд самі не грають та іншим не дають......
    Полтава а Н.А.Х.Р.Е.Н.А. Вам така команда....
    А що не так з Ворсклою? Ясно що не супер команда, але на фоні Карпат місцями виглядали як Барселона. Тут питання а на х... нам такі Карпати? По сьогоднішній грі це навіть не середняк першої ліги
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    Roman Lazorak
      Roman Lazorak, 21.05.2017 16:12
    0
    Тільки зі стадіону. Жалію що пішов. Футболу не було. Навіть не знаю чи хоча спітніли футболісти Карпат. Руху впереді не було. Школа вболівальників
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    Jeck
    online
      Jeck, 21.05.2017 16:20
    +7
    Давайте Елінку на титульну новину
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    Ihor8
    online
    Ihor8, 21.05.2017 16:26
    +3
    Свитолина выиграла финал! Вот это новость, а не как одни бездари обыграли других
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    tigrec1986
    tigrec1986, 21.05.2017 16:29
    +2
    Где статья,про Свитолину?
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    Jeck
    online
      Jeck, 21.05.2017 16:31
    +1
    tigrec1986, 21.05.2017 16:29
    Где статья,про Свитолину?
    До 8 вечора може надрукують
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 21.05.2017 16:45
    0
    Roman Lazorak, 21.05.2017 16:12
    Тільки зі стадіону. Жалію що пішов. Футболу не було. Навіть не знаю чи хоча спітніли футболісти Карпат. Руху впереді не було. Школа вболівальників
    А сколько хоть народу было на стадионе?
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