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Александрия – Черноморец. Анонс 15:17 — pulse240 Руководству ЧО позор! Из-за их халатности, ЧО вынужден проводить оба матча с прямым конкурентом з... 14:56 — vasyl0672 ЧО НАДО ПО ПОЛНОЙ ВЛОЖИТЬСЯ ЧТО БЫ ВЫИГРАТЬ. ХВАТИТ УЖЕ СОПЛИ ЖЕВАТЬ!!!!