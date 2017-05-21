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Григорий СУРКИС: «Ветераны могли бы играть в элите своих стран»

Вице-призидент УЕФА поделился впечатлениями от матча ветеранов Украины и Грузии

  • 21.05.2017 13:54
  • 1017 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Григорий СУРКИС: «Ветераны могли бы играть в элите своих стран»

Вице-призидент УЕФА Григорий Суркис поделился впечатлениями от матча ветеранов Украины и Грузии, прошедшего на НСК «Олимпийский».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    A-68
    online
      A-68, 21.05.2017 14:03
    0
    Повага ветеранам . !!!!!
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