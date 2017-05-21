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Олег СОБУЦЬКИЙ: «Перемогла дружба двох народів - України та Грузії»

Куратор ветеранської збірної України поділився враженнями від матчу на НСК «Олімпійський»

  • 21.05.2017 13:23
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Sport.ua. Олег Собуцкий
© Sport.ua. Олег Собуцкий

Куратор збірної України серед ветеранів поділився враженнями від вчорашнього матчу команд України та Грузії.

Источник — Sport.ua

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