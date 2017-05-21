Юрий СЕМИН: «Давно не играл против Луческу после Украины»

- Какие ожидания от игры с «Зенитом»?

- Мы встречаемся с очень серьезной и амбициозной командой. «Зенит» - всегда определенный вызов для нас, чтобы хорошо сыграть. Питер и Москва - это дерби. Давно не играл против Луческу после Украины. Поэтому жду с оптимизмом этого матча. Придет много людей, будет завершение чемпионата. Так что жду интересной игры.



- В чемпионате Украины у вас нешуточным противостояние было…

- Да, там всё было очень серьезно. Под руководством Луческу находилась выдающаяся на тот период команда - одна из лучших в Европе. Достаточно вспомнить, что Фернандинью ушел в «Манчестер Сити», Дуглас Коста - в «Баварию», Виллиан - в «Челси», Луис Андриано - в «Спартак», Мхитарян - в «Манчестер Юнайтед». Срна до сих пор за «Шахтёр» играет. В атаке это была лучшая команда Европы.



- Как отнеслись к приходу Луческу в российский чемпионат?

- Положительно. Пришел очень серьезный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты.



- Не удивило, что в этом сезоне у него не получилось в «Зените»?

- Вопрос надо не так ставить. Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию. Не забывайте и такой момент: в «Шахтёре» у румынского специалиста был Ахметов. Такие люди, как Суркис и Ахметов, на протяжении многих лет определяют развитие украинского футбола.



- Кстати, а в российском футболе есть подобные профессиональные менеджеры, как Ахметов или Суркис?

- Мне неудобно об этом говорить. Надеюсь, что есть. Только упомянутые люди не менеджеры, а хозяева - люди, которые тратят свои деньги. Поэтому я бы назвал их хозяевами-менеджерами.