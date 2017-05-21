Игорь СУРКИС: «Ностальгическое настроение»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис посетил матч ветеранов сборных Украины и Грузии.



В составах обеих команд вышли футболисты, долгие годы защищавшие цвета «Динамо», и в своих симпатиях Игорь Михайлович не был однозначен. По окончанию матча он поблагодарил футболистов обеих команд, пожелав еще долго сохранять высокое мастерство и крепкое здоровье.



- Очень ностальгическое настроение, такие мастера собрались на поле. Как говорил наш великий Олег Владимирович Блохин, «мастерство не пропьешь». Кому-то легче, кому-то тяжелее, кто-то старше или моложе. Но люди играют в футбол, понимая, что они делают на футбольном поле. От двух таймов по 30 минут каждый получил истинное удовольствие. Адреналина не было, просто удовольствие от игры мастеров.



- Переход игроков от активной карьеры к ветеранам всегда непрост, не все люди себя могут найти. По вашему мнению, как эту проблему можно решить?

- Каждый человек ее решает сам, должен готовить себя к чему-то. Любой спортсмен должен готовить себя к новой жизни, начинать все с нуля. Я и своим футболистам говорю: «отыграйте, заработайте, принесите людям радость. Тогда переходной период будет для вас более легким. Сможете подготовиться к другой работе, ведь не все могут стать тренерами. Сейчас зашел в нашу раздевалку, там знакомые лица, многие и в «Динамо» работают. Те же Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Виталий Косовский. Взять Владимира Езерского, он заранее готовил себя к уходу «на пенсию» и сейчас тренер юношеской сборной. А кто будет тренировать команды, если не мастера, отыгравшие по 15 лет на высшем уровне? Многие остаются в этой профессии, но есть и исключения, кто-то уходит в бизнес, другие вообще, пропадают с виду. Но, в принципе, то, что мы сегодня видели на поле, вызывает только уважение. Собралось много людей, велась трансляция... Мне очень понравилось!