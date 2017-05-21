Фонсека огласил заявку на Олимпик

В день матча с «Олимпиком» «горняки» традиционно совершили небольшую прогулку по Киеву.
Подышав свежим воздухом полчаса, команда вернулась в отель «Опера». Далее в планах дончан – отдых, обед и выезд на игру.
К встрече с «олимпийцами» готовятся 18 футболистов:
вратари: Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Дентиньо;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.