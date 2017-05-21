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Фонсека огласил заявку на Олимпик

К донецкому дерби готовится 18 футболистов

  • 21.05.2017 12:52
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

В день матча с «Олимпиком» «горняки» традиционно совершили небольшую прогулку по Киеву.

Подышав свежим воздухом полчаса, команда вернулась в отель «Опера». Далее в планах дончан – отдых, обед и выезд на игру.

К встрече с «олимпийцами» готовятся 18 футболистов:

вратари: Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Василий Кобин, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Дентиньо;
нападающие: Александр Зубков, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Источник — ФК Шахтер

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